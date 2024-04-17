Незаконна вирубка лісу у Чорнобилі - хто за цим стоїть, масштаби чорного бізнесу

Вирубка сторічних дубів в Чорнобильській зоні. Фото: Facebook Ольги Василевської-Смаглюк

Зона відчуження в Чорнобилі по зрозумілим усім причинам роками залишається закритою і перебуває під охороною. Під час повномасштабної війни зупинився навіть туризм, адже там побували росіяни і залишили свій замінований слід. Та дехто лише скористався недоторканою територією і пограбував державу, незаконно вирубуючи ліси.

Такий інцидент задокументували правоохоронці, а політики наголошують — це не поодинокий випадок, а чорний бізнес, який триває роками. Більш детально — в інтерв'ю Новини.LIVE з народною депутаткою Ольгою Василевською-Смаглюк.

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Вирубка лісу в Чорнобилі

— Як довго триває незаконна вирубка лісу в Чорнобильській зоні?

— Незаконна вирубка лісів у Чорнобильській зоні відбувалася завжди і постійно. Просто масштаби рубок були різними залежно від порядності керівництва зони відчуження. Я неодноразово за п'ять років своєї каденції звертала увагу прем’єр-міністра і міністра екології, що ці рубки тривали.

Вирубка дерев у Чорнобильській зоні. Фото: Facebook Ольги Василевської-Смаглюк

Ще був незаконний вилов риби, видобуток піску. Міністр екології Руслан Стрілець відповідав, а звідки в мене ця інформація, давайте докази тощо. Жодних кроків до вирішення проблеми не було.

28 грудня 2023 року мені надіслали фотографію, що окрім рядової вирубки лісів, співробітники "Північна Пуща" зайшли на територію заповідника, де рубки заборонені, і зрубали сторічні дуби в гаю. Ні в кого не піднімалася рука раніше, бо це дорогоцінні дерева, їм понад 100 років.

Допис про факт незаконної вирубки лісу. Фото: скриншот

Я взяла ці фотографії і показала заступниці Офісу Генпрокурора, яка відповідає за екологічну тематику. Треба віддати їй належне, що почалися слідчі дії. Після цього у всіх раптово відкрилися очі на ці ганебні факти, і міністр дав наказ створити міжвідомчу робочу групу.

Перевірка причетності держслужбовця до незаконної вирубки лісу. Фото: Facebook

— Які це масштаби?

— Ніхто ніколи не міг порахувати масштаби незаконної вирубки. Але оскільки робоча група працює і працює незалежно, вони підрахували, що за місяць рейдів сума збитків державі становить 70 млн грн. Якщо говорити про 70 млн грн щомісяця, і це вони не все побачили, то за рік рубають не менше ніж на 1 млрд грн.

Сторічні дуби в Чорнобильській зоні. Фото: Facebook Ольги Василевської-Смаглюк

— Який контролюючий орган недопрацював або ж він в долі?

— Державне агентство з управління зоною відчуження — це держава в державі. Там понад 10 підприємств, і вони займаються різними питаннями — управління станцією, туристами, заповідником, рубками лісу. Крім того, в зоні є своя поліція і своя служба безпеки. І ці рубки неможливі без погодження якоїсь однієї структури.

Якщо помічає поліція, вона має або вжити заходів, або стати в долю, так само і служба безпеки. Заходить човен на незаконний вилов риби, то долю має мати і та, і та служба. І керівництво самого агентства. Всі один одного покривали.

— Речі з цієї зони небезпечні. Чи відомо вам, куди потрапляла деревина після вирубки?

— Ту деревину, яку спиляли 28 грудня і їх спіймали, була радіаційно чиста. Але ми не можемо стверджувати, що все, що звідти вивезено, є радіаційно чистим. Але вивозилося і освоювалося вже на легальному ринку.

Незаконна вирубка лісу. Фото: Facebook Ольги Василевської-Смаглюк

— Чи існує механізм, який дозволить не точково вирішити ситуацію, а комплексно, щоб незаконні вирубки зупинилися?

— Глобально Агентство з управління зоною відчуження "зжирає" мільярди державних коштів на існування. Там директорка одного з підприємств нарахувала собі премію 400 тис. грн.

Треба розформувати Агентство з управління зоною відчуження взагалі і віддати це підприємство під інші органи влади. Наприклад, умовно, станцію — в Енергоатом, заповідник — Мінекології. Зробити так, щоб там не було однієї замкнутої структури. Тендери будуть інші, управління проводитиметься по-іншому.

Нагадаємо, нещодавно жителі села Мархалівка, що на Київщині, вийшли на мітинг проти будівництва Національного військового меморіального кладовища у "своєму" лісі на території населеного пункту.

І хоча екосистема офіційно належить Київській обласній державній адміністрації, місцеві бояться втратити разом з нею і воду, адже у селищі існує проблема з водопостачанням.