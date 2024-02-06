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День рождения Елены Зеленской – главные проекты первой леди и супруги президента

6 февраля 2024 06:26
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
День рождения Елены Зеленской – чем занимается первая леди
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Жене Президента Украины Елене Зеленской 6 февраля 2024 года исполняется 46 лет. Первой леди страны она стала в 2019 году и с тех пор имеет свою миссию — не только сопровождает мужа, но и реализует собственные социальные проекты. Это делает ее влиятельной женщиной не только в Украине, ведь не все первые леди в мире имеют позицию, проекты и политическое влияние.

Больше о первой леди — в материале Новини.LIVE.

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Проекты Елены Зеленской

Как только супруга главного комика страны стала первой леди страны, ее жизнь кардинально изменилась. Но хоть она не раз заявляла, что муж не очень и советовался с ней по поводу президентства, несмотря на какую-то неожиданность эта женщина сразу приступила к делу. И уже с началом своего пути начала реализовывать социальные проекты.

Елена Зеленская о безбарьерности людей с инвалидностью
Елена Зеленская на форуме. Фото: из открытых источников
Зеленская дала интервью азиатским журналистам
Елена Зеленская. Фото: из открытых источников

Самый известный, хоть и с достаточной критикой, довоенный проект Зеленской — реформа школьного питания. Она вместе с ресторатором Евгением Клопотенко изменила меню в школах, чтобы оно было разнообразнее, полезнее и вкуснее. Несмотря на частичное публичное недовольство, в настоящее время дети в школах питаются именно по этой программе.

Но с началом полномасштабной войны жена президента, не выехавшая с детьми из страны, объединила свои проекты в один Фонд первой леди Украины.

Елена Зеленская
Фонд первой леди Украины. Фото: скриншот

Там по состоянию на данный момент она занимается тремя направлениями:

  • Здравоохранение. В настоящее время отстраивают больницу в Изюме.
  • Образование. Посылают ноутбуки для учителей в 12 наиболее пострадавших регионов Украины.
  • Гуманитарная помощь. Передают генераторы и средства для утепления в деоккупированные регионы.

Кроме того, Фонд Зеленской строит дома для больших приемных семей с прифронтовых территорий в рамках проекта "Адрес детства".

Жена президента

Неизвестно, разделяет ли для себя Елена Зеленская роль первой леди и жены. Об их отношениях с президентом во время полномасштабной войны слышно мало, в интервью оба заявляют, что видятся редко. И хотя понятно, что Зеленской с детьми тяжело из-за президентства мужа, она его поддерживает.

Жена президента сопровождает его в международных поездках, а по Украине часто и сама организовывает себе командировки.

Елена Зеленская
Семья Зеленских с визитом в США в 2023 году. Фото: Telegram/Елена Зеленская

Украинцы же любят наблюдать за их парой, ища моменты, отдаленные от политики и более близкие к любви и отношениям.

Семья Зеленских
Владимир Зеленский с супругой. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Моменты взглядов, прикосновений рук и любопытных цитат мгновенно разлетаются по соцсетям.

Напомним, недавно был день рождения Президента Украины Владимира Зеленского. Ему исполнилось 46 лет. Новини.LIVE показало, как его поздравили украинцы.

Владимир Зеленский
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Елена Зеленская
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президент

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