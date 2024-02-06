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День народження Олени Зеленської — головні проєкти першої леді та дружини президента

6 лютого 2024 06:26
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
День народження Олени Зеленської - чим займається перша леді
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Дружині Президента України Олені Зеленській 6 лютого 2024 року виповнюється 46 років. Першою леді країни вона стала у 2019 році і відтоді має свою місію — не лише супроводжує чоловіка, а й реалізує свої соціальні проєкти. Це робить її впливовою жінкою не лише України, адже не всі перші леді у світі мають позицію, проєкти та політичний вплив. 

Більше про першу леді — в матеріалі Новини.LIVE.

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Проєкти Олени Зеленської 

Щойно дружина головного коміка країни стала першою леді країни, її життя кардинально змінилося. Та хоч вона не раз заявляла, що чоловік не дуже і радився з нею щодо президентства, попри якусь неочікуваність ця жінка одразу взялася до справи. І вже з початком свого шляху почала реалізовувати соціальні проєкти. 

Олена Зеленська про безбар'єрність людей з інвалідністю
Олена Зеленська на форумі. Фото: з відкритих джерел
Зеленська дала інтерв'ю азійським журналістам
Олена Зеленська. Фото: з відкритих джерел

Найвідоміший, хоч і з достатньою критикою, довоєнний проєкт Зеленської — реформа шкільного харчування. Вона разом з ресторатором Євгеном Клопотенком змінила меню у школах, аби воно було більш різноманітне, корисніше і смачніше. Попри часткове публічне незадоволення, наразі діти у школах харчуються саме за цією програмою. 

Та з початком повномасштабної війни дружина президента, яка не виїхала з дітьми з країни, об'єднала свої проєкти в одну Фундацію першої леді України.

Олена Зеленська
Фундація першої леді України. Фото: скриншот

Там станом на зараз вона займається трьома напрямами: 

  • Охорона здоров'я. Наразі відбудовують лікарню в Ізюмі. 
  • Освіта. Надсилають ноутбуки для вчителів у 12 найбільш постраждалих регіонів України. 
  • Гуманітарна допомога. Передають генератори та засоби утеплення в деокуповані регіони. 

Окрім того, Фундація Зеленської будує будинки для великих прийомних родин із прифронтових територій в рамках проєкту "Адреса дитинства".

Дружина президента 

Невідомо, чи розділяє для себе Олена Зеленська роль першої леді та дружини. Про їхні стосунки з президентом під час повномасштабної війни чути мало, в інтерв’ю обоє заявляють, що бачаться рідко. І хоч зрозуміло, що Зеленській з дітьми важко через президентство чоловіка, вона його підтримує. 

Дружина президента супроводжує його у міжнародних поїздках, а по Україні часто і сама організовує собі відрядження.

Олена Зеленська
Родина Зеленських з візитом у США у 2023 році. Фото: Telegram/Олена Зеленська

Українці ж люблять спостерігати за їхньою парою, шукаючи моменти, віддалені від політики і більш близькі до кохання та стосунків.

Родина Зеленських
Володимир Зеленський з дружиною. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Моменти поглядів, дотиків рук та цікавих цитат миттєво розлітаються соцмережами.  

Нагадаємо, нещодавно був день народження у Президента України Володимира Зеленського. Йому виповнилося 46 років. Новини.LIVE показало, як його привітали українці. 

Володимир Зеленський
діти
Олена Зеленська
День народження
благодійність
президент

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