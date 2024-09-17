Сколько украинцев живут на подконтрольной части Украины — данные демографа

Демограф назвала количество украинцев, которые проживают на подконтрольной территории страны
Сейчас на подконтрольной Украине территории проживает около 30 миллионов граждан. На 2050 год прогнозируют, что количество украинцев может сократиться до 25 миллионов.
Об этом сообщила ученая в области социоэкономики, демографии, экономики труда Элла Либанова в комментарии Новини.LIVE.
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"По состоянию на данный момент на подконтрольной территории нашей страны проживают примерно 30 миллионов украинцев", — заявила Либанова.
В то же время, комментируя прогноз о том, что к 2050 году количество украинцев может сократиться до 25 миллионов, демограф сказала, что такое возможно только при развитии определенных сценариев и если они будут другими, то и ситуация будет другой.
Кроме того, Элла Либанова назвала главные критерии, способные снизить смертность людей в стране. По ее словам, это возможно благодаря трансформации образа жизни, в частности, уменьшению алкоголизма, курения, своевременному посещению врача, уменьшению занятости во вредных условиях и тому подобное.
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