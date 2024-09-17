Сколько украинцев живут на подконтрольной части Украины — данные демографа

Украинцы гуляют по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сейчас на подконтрольной Украине территории проживает около 30 миллионов граждан. На 2050 год прогнозируют, что количество украинцев может сократиться до 25 миллионов.

Об этом сообщила ученая в области социоэкономики, демографии, экономики труда Элла Либанова в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько жителей Украины живут на подконтрольной части Украины

"По состоянию на данный момент на подконтрольной территории нашей страны проживают примерно 30 миллионов украинцев", — заявила Либанова.

В то же время, комментируя прогноз о том, что к 2050 году количество украинцев может сократиться до 25 миллионов, демограф сказала, что такое возможно только при развитии определенных сценариев и если они будут другими, то и ситуация будет другой.

Кроме того, Элла Либанова назвала главные критерии, способные снизить смертность людей в стране. По ее словам, это возможно благодаря трансформации образа жизни, в частности, уменьшению алкоголизма, курения, своевременному посещению врача, уменьшению занятости во вредных условиях и тому подобное.