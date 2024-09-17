Скільки українців живуть на підконтрольній частині України — дані демографа

Демограф назвала кількість українців, які мешкають на підконтрольній території країни
Станом на зараз на підконтрольній Україні території проживають близько 30 мільйонів громадян. На 2050 рік прогнозують, що кількість українців може скоротитися до 25 мільйонів.
Про це повідомила науковиця в галузі соціоекономіки, демографії, економіки праці Елла Лібанова у коментарі Новини.LIVE.
Скільки українців мешкають на підконтрольній частині України
"Станом на зараз на підконтрольній території нашої країни мешкає близько 30 мільйонів українців", — заявила Лібанова.
Водночас коментуючи прогноз про те, що до 2050 року кількість українців може скоротитися до 25 мільйонів, демограф сказала, що таке можливе лише за розвитку певних сценаріїв і якщо вони будуть іншими, то й ситуація буде іншою.
Крім того, Елла Лібанова назвала головні критерії, які можуть допомогти знизити смертність людей у країні. За її словами, це можливо завдяки трансформації способу життя, зокрема, зменшення алкоголізму, паління, своєчасне відвідування лікаря, зменшення зайнятості в шкідливих умов та інше.
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