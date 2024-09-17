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Демограф назвала кількість українців, які мешкають на підконтрольній території країни

17 вересня 2024 20:42
Катерина Османська - Редактор
Скільки українців живуть на підконтрольній частині України — дані демографа
Українці гуляють Одесою. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Станом на зараз на підконтрольній Україні території проживають близько 30 мільйонів громадян. На 2050 рік прогнозують, що кількість українців може скоротитися до 25 мільйонів. 

Про це повідомила науковиця в галузі соціоекономіки, демографії, економіки праці Елла Лібанова у коментарі Новини.LIVE.

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Скільки українців мешкають на підконтрольній частині України

"Станом на зараз на підконтрольній території нашої країни мешкає близько 30 мільйонів українців", — заявила Лібанова.

Водночас коментуючи прогноз про те, що до 2050 року кількість українців може скоротитися до 25 мільйонів, демограф сказала, що таке можливе лише за розвитку певних сценаріїв і якщо вони будуть іншими, то й ситуація буде іншою. 

Крім того, Елла Лібанова назвала головні критерії, які можуть допомогти знизити смертність людей у країні. За її словами, це можливо завдяки трансформації способу життя, зокрема, зменшення алкоголізму, паління, своєчасне відвідування лікаря, зменшення зайнятості в шкідливих умов та інше. 

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