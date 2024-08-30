Что известно об атаке беспилотников на некоторые области России ночью 30 августа

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: US Marine Corps

В ночь на пятницу, 30 августа, некоторые области России оказались под атакой ударных БпЛА. Речь идет о Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областях.

Об этом сообщили местные губернаторы.

Читайте также:

Что известно об атаке беспилотников на Россию ночью 30 августа

Брянская область

Скриншот сообщений Александра Богом аза

Губернатор Александр Богомаз в 01:56 сообщил о "попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА". По его информации, в течение часа восемь беспилотников самолетного типа удалось сбить. В 02:49 он добавил, что ПВО обнаружила и уничтожила еще три БпЛА. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Воронежская область

Скриншот сообщений Александра Гусева

В 00:54 губернатор Александр Гусев предупредил граждан об угрозе атаки БпЛА на территории региона. Отбой дали только в 06:22. Последствия атаки пока неизвестны.

Калужская область

Скриншот сообщения Владислава Шапши

В 06:42 губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что утром в окрестностях города Калуга ПВО уничтожило четыре БпЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы.

Курская область

В 00:51 временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки БпЛА, призвал граждан быть бдительными и отметил, что "силы и средства ПВО в готовности для отражения вероятной атаки". Также в течение ночи в регионе объявляли тревогу из-за ракетной опасности. Отбой угрозы БпЛА объявили только в 06:22.

Скриншот сообщения Алексея Смирнова

Информации о последствиях этих обстрелов пока нет.