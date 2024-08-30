Что известно об атаке беспилотников на некоторые области России ночью 30 августа

Некоторые области РФ ночью оказались под атакой беспилотников — что известно
В ночь на пятницу, 30 августа, некоторые области России оказались под атакой ударных БпЛА. Речь идет о Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областях.
Об этом сообщили местные губернаторы.
Что известно об атаке беспилотников на Россию ночью 30 августа
Брянская область
Губернатор Александр Богомаз в 01:56 сообщил о "попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА". По его информации, в течение часа восемь беспилотников самолетного типа удалось сбить. В 02:49 он добавил, что ПВО обнаружила и уничтожила еще три БпЛА. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Воронежская область
В 00:54 губернатор Александр Гусев предупредил граждан об угрозе атаки БпЛА на территории региона. Отбой дали только в 06:22. Последствия атаки пока неизвестны.
Калужская область
В 06:42 губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что утром в окрестностях города Калуга ПВО уничтожило четыре БпЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы.
Курская область
В 00:51 временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки БпЛА, призвал граждан быть бдительными и отметил, что "силы и средства ПВО в готовности для отражения вероятной атаки". Также в течение ночи в регионе объявляли тревогу из-за ракетной опасности. Отбой угрозы БпЛА объявили только в 06:22.
Информации о последствиях этих обстрелов пока нет.
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