Що відомо про атаку безпілотників на деякі області Росії вночі 30 серпня

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: U.S. Marine Corps

У ніч проти п'ятниці, 30 серпня, деякі області Росії опинилися під атакою ударних БпЛА. Йдеться про Брянську, Воронезьку, Калузьку та Курську області.

Про це повідомили місцеві губернатори.

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Брянська область

Скриншот повідомлень Олександра Богом аза

Губернатор Олександр Богомаз о 01:56 повідомив про "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА". За його інформацією, протягом години вісім безпілотників літакового типу вдалося збити. О 02:49 він додав, що ППО виявила та знищила ще три БпЛА. Постраждалих і руйнувань, за його словами, немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.

Воронезька область

Скриншот повідомлень Олександра Гусєва

О 00:54 губернатор Олександр Гусєв попередив громадян про загрозу атаки БпЛА на території регіону. Відбій дали лише о 06:22. Наслідки атаки наразі невідомі.

Калузька область

Скриншот повідомлення Владислава Шапші

О 06:42 губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що вранці на околицях міста Калуга ППО знищила чотири БпЛА. На місцях знищення працюють оперативні групи.

Курська область

О 00:51 тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про загрозу атаку БпЛА, закликав громадян бути пильними й зазначив, що "сили й засоби ППО в готовності для відбиття імовірної атаки". Також протягом ночі в регіоні оголошували тривогу через ракетну небезпеку. Відбій загрози БпЛА оголосили лише о 06:22.

Скриншот повідомлення Олексія Смирнова

Інформації щодо наслідків цих обстрілів наразі немає.