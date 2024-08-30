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Деякі області РФ уночі опинилися під атакою безпілотників — що відомо

30 серпня 2024 07:30
Чекарьова Марія - редактор
Що відомо про атаку безпілотників на деякі області Росії вночі 30 серпня
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: U.S. Marine Corps
Чекарьова Марія - редактор

У ніч проти п'ятниці, 30 серпня, деякі області Росії опинилися під атакою ударних БпЛА. Йдеться про Брянську, Воронезьку, Калузьку та Курську області.

Про це повідомили місцеві губернатори.

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Брянська область

Уночі 30 серпня Брянську область атакували БпЛА
Скриншот повідомлень Олександра Богом аза

Губернатор Олександр Богомаз о 01:56 повідомив про "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА". За його інформацією, протягом години вісім безпілотників літакового типу вдалося збити. О 02:49 він додав, що ППО виявила та знищила ще три БпЛА. Постраждалих і руйнувань, за його словами, немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.

Воронезька область

Уночі 30 серпня Воронезьку область атакували БпЛА
Скриншот повідомлень Олександра Гусєва

О 00:54 губернатор Олександр Гусєв попередив громадян про загрозу атаки БпЛА на території регіону. Відбій дали лише о 06:22. Наслідки атаки наразі невідомі.

Калузька область

Уночі 30 серпня Калузьку область атакували БпЛА
Скриншот повідомлення Владислава Шапші

О 06:42 губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що вранці на околицях міста Калуга ППО знищила чотири БпЛА. На місцях знищення працюють оперативні групи.

Курська область

О 00:51 тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про загрозу атаку БпЛА, закликав громадян бути пильними й зазначив, що "сили й засоби ППО в готовності для відбиття імовірної атаки". Також протягом ночі в регіоні оголошували тривогу через ракетну небезпеку. Відбій загрози БпЛА оголосили лише о 06:22.

Уночі 30 серпня Курську область атакували ударні БпЛА
Скриншот повідомлення Олексія Смирнова

Інформації щодо наслідків цих обстрілів наразі немає.

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