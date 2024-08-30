Що відомо про атаку безпілотників на деякі області Росії вночі 30 серпня

Деякі області РФ уночі опинилися під атакою безпілотників — що відомо
У ніч проти п'ятниці, 30 серпня, деякі області Росії опинилися під атакою ударних БпЛА. Йдеться про Брянську, Воронезьку, Калузьку та Курську області.
Про це повідомили місцеві губернатори.
Що відомо про атаку безпілотників на Росію вночі 30 серпня
Брянська область
Губернатор Олександр Богомаз о 01:56 повідомив про "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА". За його інформацією, протягом години вісім безпілотників літакового типу вдалося збити. О 02:49 він додав, що ППО виявила та знищила ще три БпЛА. Постраждалих і руйнувань, за його словами, немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.
Воронезька область
О 00:54 губернатор Олександр Гусєв попередив громадян про загрозу атаки БпЛА на території регіону. Відбій дали лише о 06:22. Наслідки атаки наразі невідомі.
Калузька область
О 06:42 губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що вранці на околицях міста Калуга ППО знищила чотири БпЛА. На місцях знищення працюють оперативні групи.
Курська область
О 00:51 тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про загрозу атаку БпЛА, закликав громадян бути пильними й зазначив, що "сили й засоби ППО в готовності для відбиття імовірної атаки". Також протягом ночі в регіоні оголошували тривогу через ракетну небезпеку. Відбій загрози БпЛА оголосили лише о 06:22.
Інформації щодо наслідків цих обстрілів наразі немає.
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