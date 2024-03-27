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Некоторые дети Запорожской области возвращаются за школьные парты

27 марта 2024 13:52
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Диана
В Запорожской области некоторые учащиеся возвращают к обучению за партами
Школьники за партами. Фото: Iryna Inshyna/Shutterstock.com
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Диана

В Запорожской ОВА заявили, что возвращают к обучению за партами школьников из первых 24 учебных заведений. Отмечено, что обучение будет проходить с обязательным соблюдением всех условий безопасности и ограничений.

Об этом, в среду 27 марта, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале .

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Скриншот из Telegram-канала руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова

Что известно по поводу возвращения школьников за парты

В сообщении говорится, что по инициативе Запорожской ОВА, по требованию родителей учеников и после консультаций с учителями и правоохранительными органами, исполнительный комитет Запорожского городского совета принял решение о внедрении смешанного формата обучения в школах областного центра.

Но данная инициатива еще требует утверждения на Совете обороны, который состоится в ближайшие дни.

Возобновят обучение за партами в смешанном формате только те заведения, которые оборудованы укрытиями. А с педагогами и школьниками проведут обучение по поведению во время экстренных ситуаций.

Также Федоров уточнил, что переход школьников на смешанный формат обучения будет осуществляться исключительно по желанию родителей.

Напомним, что в этом месяце в Одессе некоторые школы перевели на дистанционный формат обучения из-за усиленной ракетной опасности в городе.

Также народная депутат Юлия Гришина недавно сделала заявление о закрытии ряда школ по Украине.

учеба
Запорожская область
Иван Федоров
школьники
школа

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