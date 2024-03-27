Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Деякі діти Запорізької області повертаються за шкільні парти arrow

Деякі діти Запорізької області повертаються за шкільні парти

27 березня 2024 13:52
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана
У Запорізькій області деякі учні повертають до навчання за партами
Школярі за партами. Фото: Iryna Inshyna/Shutterstock.com
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана

У Запорізькій ОВА заявили, що повертають до навчання за партами школярів з перших 24 навчальних закладів. Зазначено, що навчання відбуватиметься з обов'язковим дотриманням усіх безпекових умов і обмежень.

Про це у середу, 27 березня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров  у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:
Деякі діти Запорізької області повертаються за шкільні парти - фото 1
Скриншот з Telegram-каналу очільника Запорізької ОВА Івана Федорова

Що відомо з приводу повернення школярів за парти

У повідомленні йдеться, що за ініціативи Запорізької ОВА, на вимогу батьків учнів та після консультацій з вчителями та правоохоронними органами, виконавчий комітет Запорізької міської ради прийняв рішення про впровадження змішаного формату навчання у школах обласного центру.

Але дана ініціатива ще потребує затвердження на Раді оборони, що відбудеться найближчими днями.

Відновлять навчання за партами в змішаному форматі тільки ті заклади, які обладнані укриттями. А з педагогами та школярами проведуть навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій.

Також Федоров поточнив, що перехід школярів на змішаний формат навчання здійснюватиметься виключно за бажанням батьків.

Нагадаємо, що цього місяця в Одесі деякі школи перевели на дистанційний формат навчання через посилену ракетну небезпеку у місті.

Також народна депутатка Юлія Гришина нещодавно зробила заяву про закриття низки шкіл по Україні.

навчання
Запорізька область
Іван Федоров
школярі
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом