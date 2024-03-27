У Запорізькій області деякі учні повертають до навчання за партами

Школярі за партами. Фото: Iryna Inshyna/Shutterstock.com

У Запорізькій ОВА заявили, що повертають до навчання за партами школярів з перших 24 навчальних закладів. Зазначено, що навчання відбуватиметься з обов'язковим дотриманням усіх безпекових умов і обмежень.

Про це у середу, 27 березня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Скриншот з Telegram-каналу очільника Запорізької ОВА Івана Федорова

Що відомо з приводу повернення школярів за парти

У повідомленні йдеться, що за ініціативи Запорізької ОВА, на вимогу батьків учнів та після консультацій з вчителями та правоохоронними органами, виконавчий комітет Запорізької міської ради прийняв рішення про впровадження змішаного формату навчання у школах обласного центру.

Але дана ініціатива ще потребує затвердження на Раді оборони, що відбудеться найближчими днями.

Відновлять навчання за партами в змішаному форматі тільки ті заклади, які обладнані укриттями. А з педагогами та школярами проведуть навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій.

Також Федоров поточнив, що перехід школярів на змішаний формат навчання здійснюватиметься виключно за бажанням батьків.

Нагадаємо, що цього місяця в Одесі деякі школи перевели на дистанційний формат навчання через посилену ракетну небезпеку у місті.

Також народна депутатка Юлія Гришина нещодавно зробила заяву про закриття низки шкіл по Україні.