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ГБР передало ВСУ металлопродукцию белорусской компании более чем на 61 млн долларов

20 января 2024 10:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ГБР передало ВСУ металлопродукцию белорусской компании более чем на 61 млн долларов
Изъятая металлопродукция белорусской компании. Фото: ГБР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили на территории морского порта 26 тысяч тонн металлической продукции, которая принадлежала белорусской компании. В зоне таможенного контроля Одесской таможни была обнаружена арматура, трубы и стальные заготовки.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

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"Имущество страны-агрессора могло уже почти два года служить нашей армии, если бы таможня не "потеряла" его вопреки требованиям Закона "Об изъятии имущества в период военного положения"", — отметили в сообщении.

ДБР передало продукцию Беларуси на ВСУ
Изъятая металлопродукция белорусской компании. Фото: ГБР

Примечательно, что ориентировочно цена товара составляла более 61 миллиона долларов США.

В настоящее время имущество Беларуси изъяли и передали на нужды военных ВСУ, а именно 412 вагонов с металлопродукцией.

ДБР передало продукцию Беларуси на ВСУ
Изъятая металлопродукция белорусской компании. Фото: ГБР
ДБР передало продукцию Беларуси на ВСУ
Изъятая металлопродукция белорусской компании. Фото: ГБР

"Активная работа Бюро продолжается — имущество оккупанта будет служить для его уничтожения", — заверили в ведомстве.

ДБР передало продукцию Беларуси на ВСУ
Изъятая металлопродукция белорусской компании. Фото: ГБР

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Европейский союз не желают передавать Украине 300 млрд долларов резервов российского центрального банка, западные правительства заморозили их в начале полномасштабной войны. Киев решил предложить запасной план.

Одесса
ГБР
ВСУ
Беларусь
война в Украине
металл

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