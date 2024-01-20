ГБР передало ВСУ металлопродукцию белорусской компании более чем на 61 млн долларов
Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили на территории морского порта 26 тысяч тонн металлической продукции, которая принадлежала белорусской компании. В зоне таможенного контроля Одесской таможни была обнаружена арматура, трубы и стальные заготовки.
Об этом пишет пресс-служба ГБР.
Что известно о товаре, которое изъяло ГБР
"Имущество страны-агрессора могло уже почти два года служить нашей армии, если бы таможня не "потеряла" его вопреки требованиям Закона "Об изъятии имущества в период военного положения"", — отметили в сообщении.
Примечательно, что ориентировочно цена товара составляла более 61 миллиона долларов США.
В настоящее время имущество Беларуси изъяли и передали на нужды военных ВСУ, а именно 412 вагонов с металлопродукцией.
"Активная работа Бюро продолжается — имущество оккупанта будет служить для его уничтожения", — заверили в ведомстве.
Напомним, Соединенные Штаты Америки и Европейский союз не желают передавать Украине 300 млрд долларов резервов российского центрального банка, западные правительства заморозили их в начале полномасштабной войны. Киев решил предложить запасной план.
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