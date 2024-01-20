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ДБР передало ЗСУ металопродукцію білоруської компанії на понад 61 млн доларів

20 січня 2024 10:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ДБР передало ЗСУ металопродукцію білоруської компанії на понад 61 млн доларів
Вилучена металопродукція білоруської компанії. Фото: ДБР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Співробітники Державного бюро розслідувань виявили на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції, яка належала білоруській компанії. В зоні митного контролю Одеської митниці було виявлено арматуру, труби й сталеві заготівлі. 

Про це пише пресслужба ДБР.

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"Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не "загубила" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період військового стану"", — наголосили у повідомленні. 

ДБР передало продукцію Білорусі на ЗСУ
Вилучена металопродукція білоруської компанії. Фото: ДБР

Зазначається, що орієнтовно ціна товару складала понад 61 мільйон доларів США.

Нині майно Білорусі вилучили та передали на потреби військових ЗСУ, а саме 412 вагонів з металопродукцією.

ДБР передало продукцію Білорусі на ЗСУ
Вилучена металопродукція білоруської компанії. Фото: ДБР
ДБР передало продукцію Білорусі на ЗСУ
Вилучена металопродукція білоруської компанії. Фото: ДБР

"Активна робота Бюро продовжується — майно окупанта буде служити для його знищення", — запевнили у відомстві.

ДБР передало продукцію Білорусі на ЗСУ
Вилучена металопродукція білоруської компанії. Фото: ДБР

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Європейський союз не бажають передавати Україні 300 млрд доларів резервів російського центрального банку, які західні уряди заморозили на початку повномасштабної війни. Київ вирішив запропонувати запасний план.

Одеса
ДБР
ЗСУ
Білорусь
війна в Україні
метал

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