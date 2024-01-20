ДБР передало ЗСУ металопродукцію білоруської компанії на понад 61 млн доларів
Співробітники Державного бюро розслідувань виявили на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції, яка належала білоруській компанії. В зоні митного контролю Одеської митниці було виявлено арматуру, труби й сталеві заготівлі.
Про це пише пресслужба ДБР.
Що відомо про товар, який вилучило ДБР
"Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не "загубила" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період військового стану"", — наголосили у повідомленні.
Зазначається, що орієнтовно ціна товару складала понад 61 мільйон доларів США.
Нині майно Білорусі вилучили та передали на потреби військових ЗСУ, а саме 412 вагонів з металопродукцією.
"Активна робота Бюро продовжується — майно окупанта буде служити для його знищення", — запевнили у відомстві.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Європейський союз не бажають передавати Україні 300 млрд доларів резервів російського центрального банку, які західні уряди заморозили на початку повномасштабної війни. Київ вирішив запропонувати запасний план.
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