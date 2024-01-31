Дачу Путина у границы с Финляндией оборудовали площадкой для ЗРК "Панцирь"

Дача Путина на границе с Финляндией. Фото: Yle.

Российский диктатор Владимир Путин все больше переживает за свою безопасность. Так, одну из его дач, расположенную вблизи границы с Финляндией, оборудовали площадкой для ЗРК "Панцирь".

Пишет об этом финское издание Yle.

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Появились новые кадры виллы президента РФ на берегу Ладожского озера. Позади виллы есть площадка, которая больше соседней вертолетной площадки.

"Назначение конструкции точно не известно, но эксперты полагают, что это может быть площадкой для зенитного комплекса типа "Панцирь-С1", вооруженного ракетами и пушками, который может сбивать как воздушные цели на большой высоте, так и низко летающие дроны", — говорится. в сообщении.

Директор музея противовоздушной обороны Эса Келлониеми считает, что это может быть бункер, содержащий противовоздушную систему и "многие другие вещи".

В то же время российский эксперт Марк Эклунд утверждает, что сооружение выглядит как бункер, впрочем, там нет отверстий для доступов или систем кондиционирования, которые обычно связаны с ним.

"Конструкция плоская, и в ее четырех углах можно увидеть те же посадочные огни, что и на соседней вертолетной площадке", — говорится в сообщении.

Напомним, три балтийских страны построят оборонительные сооружения на границе с Россией и Беларусью. Эшелонированная линия обороны состоит из 600 бункеров.