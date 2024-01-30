Дачу Путіна поблизу кордону з Фінляндією обладнали майданчиком для ЗРК "Панцир"

Дача Путіна на кордоні з Фінляндією. Фото: Yle.

Російський диктатор Володимир Путін все більше хвилюється за свою безпеку. Так, одну з його дач, яка розташована поблизу кордону з Фінляндією, обладнали майданчиком для ЗРК "Панцир".

Пише про це фінське видання Yle.

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З'явилися нові кадри вілли президента РФ на березі Ладозького озера. Позаду вілли є майданчик, який більший за сусідній вертолітній майданчик.

"Призначення конструкції точно не відомо, але експерти вважають, що це може бути майданчиком для зенітного комплексу типу "Панцир-С1", озброєного ракетами і гарматами, який може збивати як повітряні цілі на великій висоті, так і низько літаючі дрони", — мовиться в повідомленні.

Директорка музею протиповітряної оборони Еса Келлоніемі вважає, що це може бути бункер, який містить протиповітряну систему та "багато інших речей".

Водночас російський ескперт Марко Еклунд стверджує, що споруда виглядає як бункер, утім, там немає отворів для доступів чи систем кондиціонування, які зазвичай пов’язані з ним.

"Конструкція плоска, і в її чотирьох кутах можна побачити ті самі посадкові вогні, що й на сусідньому вертолітному майданчику", — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, три балтійські країни побудують оборонні споруди на кордоні з Росією та Білоруссю. Ешелонована лінія оборони складатиметься з 600 бункерів.