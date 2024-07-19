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CrowdStrike работает над устранением проблемы, вызвавшей IT-сбой во всем мире — какая причина

19 июля 2024 15:55
Валерия Барановская - редактор
Глобальный ИТ-сбой — у CrowdStrike обнаружили причину
Женщина на компьютере в IT-компании. Иллюстративное фото: freepik
Валерия Барановская - редактор

Компания CrowdStrike запустила процесс устранения неисправностей, возникших в результате масштабного IT-сбоя в мире. По словам гендиректора компании Джорджа Курца, это не связано с кибератакой или проблемой систем безопасности.

Об этом сообщил гендиректор CrowdStrike Джордж Курц в X (Twitter) в пятницу, 19 июля.

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Компания по кибербезопасности CrowdStrike обнаружила проблему, которая привела к сбою Windows по всему миру

"CrowdStrike активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта, обнаруженного в одном обновлении содержимого для хостов Windows. На хосты Mac и Linux это не повлияло. Это был не инцидент с безопасностью или кибератака. Проблема была обнаружена, изолирована и началась ее исправление", – отметил гендиректор компании.

Курц заявил, что компания рекомендует клиентам воспользоваться порталом поддержки для получения последних обновлений и будет продолжать предоставлять "полные и постоянные обновления" на их веб-сайте.

"Кроме того, мы рекомендуем организациям убедиться, что они общаются с представителями CrowdStrike через официальные каналы. Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike", — отметил Курц.

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Сообщение гендиректора CrowdStrike. Фото: скриншот

Напомним, во всем мире произошел глобальный сбой в IT системе, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.

В странах отменяют и переносят авиарейсы, есть проблемы со связью и доступом к банкингу.

Мы писали, что сбой в работе компьютерных систем также задел ряд компаний и в Украине.

Windows сбой связь IT компьютеры

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