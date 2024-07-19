Глобальний ІТ-збій — у CrowdStrike виявили причину

CrowdStrike працює над усуненням проблеми, яка спричинила IT-збій у всьому світі — яка причина
Компанія CrowdStrike запустила процес усунення несправностей, які виникли унаслідок масштабного IT-збою у світі. За словами гендиректора компанії Джорджа Курца, це не пов’язано з кібератакою чи проблемою систем безпеки.
Про це повідомив гендиректор CrowdStrike Джордж Курц у X (Twitter) у п'ятницю, 19 липня.
Яка причина масштабного IT-збою у світі
Компанія з кібербезпеки CrowdStrike виявила проблему, яка призвела до збою Windows у всьому світі
"CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту, виявленого в одному оновленні вмісту для хостів Windows. На хости Mac і Linux це не вплинуло. Це був не інцидент із безпекою чи кібератака. Проблему було виявлено, ізольовано та розпочалося її виправлення", — зазначив гендиректор компанії.
Курц заявив, що компанія рекомендує клієнтам скористатися порталом підтримки для отримання останніх оновлень і продовжуватиме надавати "повні та постійні оновлення" на їхньому веб-сайті.
"Крім того, ми рекомендуємо організаціям переконатися, що вони спілкуються з представниками CrowdStrike через офіційні канали. Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike", — зауважив Курц.
Нагадаємо, в усьому світі стався глобальний збій в IT системі, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.
В країнах скасовують та переносять авіарейси, є проблеми зі зв'язком та доступом до банкінгу.
Ми писали, що збій у роботі комп’ютерних систем також зачепив низку компаній і в Україні.
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