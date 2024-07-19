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CrowdStrike працює над усуненням проблеми, яка спричинила IT-збій у всьому світі — яка причина

19 липня 2024 15:55
Валерія Барановська - редактор
Глобальний ІТ-збій — у CrowdStrike виявили причину
Жінка за комп'ютером в IT-компанії. Ілюстративне фото: freepik
Валерія Барановська - редактор

Компанія CrowdStrike запустила процес усунення несправностей, які виникли унаслідок масштабного IT-збою у світі. За словами гендиректора компанії Джорджа Курца, це не пов’язано з кібератакою чи проблемою систем безпеки.

Про це повідомив гендиректор CrowdStrike Джордж Курц у X (Twitter) у п'ятницю, 19 липня.

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"CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту, виявленого в одному оновленні вмісту для хостів Windows. На хости Mac і Linux це не вплинуло. Це був не інцидент із безпекою чи кібератака. Проблему було виявлено, ізольовано та розпочалося її виправлення", — зазначив гендиректор компанії.

Курц заявив, що компанія рекомендує клієнтам скористатися порталом підтримки для отримання останніх оновлень і продовжуватиме надавати "повні та постійні оновлення" на їхньому веб-сайті.

"Крім того, ми рекомендуємо організаціям переконатися, що вони спілкуються з представниками CrowdStrike через офіційні канали. Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike", — зауважив Курц.

CrowdStrike працює над усуненням проблеми, яка спричинила IT-збій у всьому світі — яка причина - фото 1
Допис гендиректора CrowdStrike. Фото: скриншот

Нагадаємо, в усьому світі стався глобальний збій в IT системі, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.

В країнах скасовують та переносять авіарейси, є проблеми зі зв'язком та доступом до банкінгу.

Ми писали, що збій у роботі комп’ютерних систем також зачепив низку компаній і в Україні.

Windows збій зв'язок IT комп'ютери

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