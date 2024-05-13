Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Чубаров рассказал, как россияне просили о встрече с помощником Путина после аннексии Крыма arrow

Чубаров рассказал, как россияне просили о встрече с помощником Путина после аннексии Крыма

13 мая 2024 21:47
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Путин назначил Белоусова вместо Шойгу: комментарий Чубарова
Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Новоназначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов – один из ближайших помощников Владимира Путина. В начале аннексии Крыма россияне просили у главы Меджлиса Рефата Чубарова встретиться с ним и признать факт аннексии Крыма и по сути, позже капитулировать перед Путиным.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте также:

По его словам, Белоусов был одним из идеологов захвата Крыма и относился к группе, утверждавшей, что аннексия Крыма будет безнаказанной для России.

"В первые месяцы оккупации Крыма до середины мая россияне требовали от меня встретиться с кремлевскими чиновниками, в том числе с тем же Андреем Белоусовым. Хотели, чтобы я поехал в Москву и каким-то образом зафиксировал, что мы принимаем оккупацию", — отметил Чубаров.

Володимир Путін і Андрій Белоусов
Владимир Путин и Андрей Белоусов. Фото: РосСМИ

По словам политика, выходили на него через представителя президента РФ Олега Белавинцева, который тоже входит в ближайшее окружения Путина.

"Белавинцев — бывший шпион в западных странах, и тоже достаточно близок к Путину. Сначала я должен был встретиться с его помощниками, а потом уже с Путиным. Я отвечал, что могу встретиться с ним только по одному вопросу – вопросу безопасности наших граждан, которые живут в Крыму, хотя на самом деле они ожидали от меня какой-то благодарности или даже капитуляции", — отметил Чубаров.

На уточнение журналистки, зачем Путин назначил Белоусова на пост министра обороны РФ, Чубаров ответил, что таким образом тот пытается перевести войну в длинный военный марафон. Он должен истощить Украину, и этот процесс должен обеспечить именно Белоусов.

"Пока у россиян нет сил для достижения своих задач в короткие сроки. Однако они их не снимают, а будут готовиться еще более тщательно. И это должен обеспечить Белоусов", — уточнил Чубаров.

Кроме того, новым назначением Путин пытается возложить ответственность за войну против Украины на других.

Напомним, по словам военного эксперта Петра Черника, назначение на должность министра обороны России человека, знакомого с экономическими коррупционными схемами, может быть минусом для Украины — потому что коррумпированность российского ВПК была нам на руку.

война
российские войска
Крым
аннексия
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина