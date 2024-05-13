Путин назначил Белоусова вместо Шойгу: комментарий Чубарова

Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE

Новоназначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов – один из ближайших помощников Владимира Путина. В начале аннексии Крыма россияне просили у главы Меджлиса Рефата Чубарова встретиться с ним и признать факт аннексии Крыма и по сути, позже капитулировать перед Путиным.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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По его словам, Белоусов был одним из идеологов захвата Крыма и относился к группе, утверждавшей, что аннексия Крыма будет безнаказанной для России.

"В первые месяцы оккупации Крыма до середины мая россияне требовали от меня встретиться с кремлевскими чиновниками, в том числе с тем же Андреем Белоусовым. Хотели, чтобы я поехал в Москву и каким-то образом зафиксировал, что мы принимаем оккупацию", — отметил Чубаров.

Владимир Путин и Андрей Белоусов. Фото: РосСМИ

По словам политика, выходили на него через представителя президента РФ Олега Белавинцева, который тоже входит в ближайшее окружения Путина.

"Белавинцев — бывший шпион в западных странах, и тоже достаточно близок к Путину. Сначала я должен был встретиться с его помощниками, а потом уже с Путиным. Я отвечал, что могу встретиться с ним только по одному вопросу – вопросу безопасности наших граждан, которые живут в Крыму, хотя на самом деле они ожидали от меня какой-то благодарности или даже капитуляции", — отметил Чубаров.

На уточнение журналистки, зачем Путин назначил Белоусова на пост министра обороны РФ, Чубаров ответил, что таким образом тот пытается перевести войну в длинный военный марафон. Он должен истощить Украину, и этот процесс должен обеспечить именно Белоусов.

"Пока у россиян нет сил для достижения своих задач в короткие сроки. Однако они их не снимают, а будут готовиться еще более тщательно. И это должен обеспечить Белоусов", — уточнил Чубаров.

Кроме того, новым назначением Путин пытается возложить ответственность за войну против Украины на других.

Напомним, по словам военного эксперта Петра Черника, назначение на должность министра обороны России человека, знакомого с экономическими коррупционными схемами, может быть минусом для Украины — потому что коррумпированность российского ВПК была нам на руку.