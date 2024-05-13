Путін призначив Білоусова замість Шойгу: коментар Чубарова

Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE

Новопризначений міністр оборони РФ Андрій Білоусов – є одним із найближчих помічників Володимира Путіна. На початку анексії Криму росіяни вимагали в очільника Меджлісу Рефата Чубарова зустрітися з ним та визнати факт анексії Криму і по суті, пізніше капітулювати перед Путіним.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Читайте також:

За його словами, Білоусов був одним із ідеологів захоплення Криму і відносився до групи, які стверджували, що анексія Криму буде безкарною для Росії.

"В перші місяці окупації Криму до середини травня росіяни вимагали від мене зустрітися із кремлівськими чиновниками, зокрема із тим самим Андрієм Білоусовим. Хотіли, аби я поїхав у Москву і якимось чином зафіксував, що ми приймаємо окупацію", — відзначив Чубаров.

За словами політика, виходили на нього через представника президента РФ Олега Белавінцева, який теж походить із близького оточення Путіна.

Володимир Путін і Андрій Белоусов. Фото: РосЗМІ

"Белавінцев — колишній шпіон у західних країнах, і теж досить близький до Путіна. Спершу я мав зустрітися із його помічниками, а далі – вже із самим Путіним. Я відповідав, що можу зустрітися з ним лише з одного питання – питання безпеки наших громадян, які живуть у Криму. Хоча насправді вони очікували від мене якоїсь подяки чи навіть капітуляції", — відмітив Чубаров.

На уточнення журналістки, навіщо Путін призначив Білоусова на пост міністра оборони РФ, Чубаров відповів, що таким чином Путін намагається перевести війну у довгий військовий марафон. Він має виснажити Україну і цей процес має забезпечити саме Білоусов.

"Наразі у росіян немає сил для досягнення своїх завдань у короткий термін. Однак вони їх не знімають, а будуть готуватися ще більш ретельніше. І це має забезпечити Білоусов", — уточнив Чубаров.

Окрім того, новим призначенням Путін намагається покласти відповідальність за війну проти України на інших осіб.

Нагадаємо, за словами військового експерта Петра Черника, призначення на посаду міністра оборони Росії людини, яка знайома з економічними корупційними схемами, може бути мінусом для України — бо корумпованість російського ВПК була нам на руку.

