Почему в Дії не будет повесток — Федоров раскрыл ключевую деталь

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Суспільне мовлення

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил, почему в мобильном приложении Дія не будет повесток. По его словам, чтобы это реализовать, следует создавать отдельный профиль для военнослужащих.

Об этом чиновник рассказал в интервью "Суспільному мовленню" в понедельник, 19 февраля.

Федоров объяснил, почему в Дії не будет повесток

По его словам, украинские цифровые сервисы должны строиться вокруг потребителя. Дія, как заметил он, — сервис гражданских услуг, а для военных картина в этом плане иная.

"Если говорим о военных или военнообязанных, это вообще другая потребительская культура. Это о ситуационной осведомленности, о рапортах, об определенных документах. По сути, в Дії пришлось бы делать отдельный профиль для военнослужащих, а военный проект всегда будет под высокой нагрузкой, атаками. Там другие процедуры доступа к информации, обеспечение ее безопасности. Логичнее это выделить в отдельную инфраструктуру", — рассказал он.

При этом Федоров акцентировал, что отсутствие закона о мобилизации не позволяет рассылать повестки в какой-либо электронной системе.

"Нужно смотреть в каком формате будет принят законопроект о мобилизации, и после этого уже выстраивать коммуникацию с обществом. Все должно быть открыто, чтобы не было никаких злоупотреблений. Там есть миллион нюансов", — подытожил чиновник.

Напомним, ранее Михаил Федоров рассказал детали об одобрении Кабмином постановления о запуске в этом году в стране образовательного приложения "Мрія". Также чиновник рассказывал, появится ли в Дії электронный военный билет, над которым работают Минобороны и Минцифры.