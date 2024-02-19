Чому в Дії не буде повісток — Федоров розкрив ключову деталь

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Суспільне мовлення

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, чому у мобільному застосунку Дія не буде повісток. За його словами, аби це реалізувати, варто створювати окремий профіль для військовослужбовців.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю "Суспільному мовленню" в понеділок, 19 лютого.

Федоров пояснив, чому в Дії не буде повісток

За його словами, українські цифрові сервіси мають будуватися навколо користувача-споживача. Дія, як зауважив він — сервіс громадянських послуг, а для військових картина в цьому плані інакша.

"Якщо говоримо про військових або військовозобов'язаних, це взагалі інша споживча культура. Це про ситуаційну обізнаність, про рапорти, про певні документи. По суті, в Дії довелося б робити окремий профіль для військовослужбовців, а військовий проєкт завжди буде під високим навантаженням, атаками. Там інші процедури доступу до інформації, забезпечення її безпеки. Логічніше це виділити в окрему інфраструктуру", — розповів він.

При цьому Федоров акцентував, що відсутність закон про мобілізацію не дозволяє розсилати повістки в будь-якій електронній системі.

"Потрібно дивитися в якому форматі буде прийнятий законопроєкт про мобілізацію, і після цього вже вибудовувати комунікацію з суспільством. Все повинно бути відкрито, щоб не було ніяких зловживань. Там є мільйон нюансів", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров розповів деталі щодо схвалення Кабміном постанови про цьогорічний запуск у країні освітнього застосунку "Мрія". Також чиновник розповідав, чи з'явиться в Дії електронний військовий квиток, над яким працюють Міноборони та Мінцифри.