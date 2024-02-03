Мужчина устроил поножовщину на вокзале в Париже — сколько пострадавших

Ножевое нападение на вокзале в Париже. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

На железнодорожном вокзале в Париже мужчину устроил нападение с ножом в субботу, 3 февраля. Впрочем, его арестовали после того, как три человека получили ранения.

Об этом в субботу, 3 февраля пишет The Guardian.

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Издание сообщает, что подозреваемый в атаке был впервые остановлен пассажирами и охранником на станции Лион утром в субботу, до прибытия полицейских. При этом, по словам правоохранителей, предварительно инцидент не связан с террористической активностью.

Три человека, находившиеся в одном из залов на первом этаже станции, получили травмы, не угрожающие их жизни. Двое из них были госпитализированы, при этом один из них получил серьезные повреждения.

Кем оказался нападавший

Согласно отчетам французских СМИ, задержанный, у которого якобы были нож и молоток, является уроженцем Мали и при аресте предоставил итальянские водительские права.

В свою очередь, издание Le Figaro сообщает, что 32-летний мужчина пытался поджечь свой рюкзак до приезда полиции. Издание ссылается на источник в полиции, утверждающий, что подозреваемый страдал от "психологических проблем".

"Описание подозреваемого указывает на человека, находящегося на грани бездомности и психических расстройств", — заявили в полиции.

Напомним, что 28 января в Стамбуле, в районе Сарьер, произошла стрельба в храме Санта-Мария во время воскресного богослужения. В результате инцидента один человек скончался и несколько получили ранения.

Также в полиции Киева сообщили, что в столице неизвестный мужчина напал на прохожего с ножом. Он приставил оружие к горлу потерпевшего и угрожал физической расправой.