Чоловік влаштував різанину на вокзалі в Парижі — скільки постраждалих

Ножовий напад на вокзалі у Парижі. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

На залізничному вокзалі в Парижі чоловік вчинив напад із ножем у суботу, 3 лютого. Втім, його заарештували після того, як троє людей отримали поранення.

Про це у суботу, 3 лютого пише The Guardian.

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Видання повідомляє, що підозрюваного в атаці було вперше зупинено пасажирами та охоронцем на станції Ліон вранці у суботу, до прибуття поліцейських. При цьому, за словами правоохоронців, попередньо інцидент не пов'язаний із терористичною активністю.

Троє людей, які перебували в одному із залів на першому поверсі станції, отримали травми, які не загрожують їхньому життю. Двоє з них було госпіталізовано, при цьому один із них отримав серйозні пошкодження.

Ким виявився нападник

Згідно зі звітами французьких ЗМІ, затриманий, у якого нібито були ніж і молоток, є уродженцем Малі і при арешті надав італійські права водія.

Своєю чергою видання Le Figaro повідомляє, що 32-річний чоловік намагався підпалити свій рюкзак до приїзду поліції. Видання посилається на джерело в поліції, яке стверджує, що підозрюваний страждав від "психологічних проблем".

"Опис підозрюваного вказує на людину, яка перебуває на межі бездомності та психічних розладів", — заявили в поліції.

Нагадаємо, що 28 січня у Стамбулі, в районі Сар'єр, сталася стрілянина у храмі Санта-Марія під час недільного богослужіння. В результаті інциденту одна людина померла і кілька отримали поранення.

Також у поліції Києва повідомили, що у столиці невідомий чоловік напав на перехожого з ножем. Він приставив зброю до горла потерпілого та погрожував фізичною розправою.