Какие угрозы для Украины существуют в отношениях с западными союзниками — на что должны обратить внимание власти

Трактор с плакатом с призывом к Путину. Фото: google.com

Отношения Украины с Польшей в связи с блокадой общей границы, протестами тамошних фермеров, высыпанием зерна и "комиссарским" поведением нашей власти достигли напряжения на грани с безумием. Все обвиняют всех: поляки украинцев, украинцы поляков, при том, что никто ничего не понимает.

Неизвестно, как далеко все это могло завести нас, всех наивных, если бы не польский трактор с плакатом: "Путин! Разберись с Украиной и нашей властью!". Фото этого маразма, так удачно сделанное во время этих протестов "Газетой Выборчей", облетело все польские и украинские медиа. И стало поворотным пунктом в этой истории. Счастье, что оно было. Большое спасибо "Выборчей".

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После этого польское общество начало отмежевываться от таких протестов фермеров, а также часть фермеров остыла. Многие мои польские друзья начали откровенно заявлять, писать в соцсетях — мол, мы не хотим иметь ничего общего с этим, мы против российской агрессии и российской пропаганды.

Почему этого не произошло раньше? Одно дело — защищать польского производителя от несправедливой конкуренции, украинской коррупции и схем олигархов. И совсем другое — играть на стороне России.

Аргумент 1

Россия всегда будет использовать любую ситуацию в странах Европы, чтобы снизить поддержку воюющей Украины. Фермеры недовольны? Перевозчики?

У России есть союзники в Европе, например, в Польше — это ультранационалистическая партия "Конфедерация", которая и поддерживает протесты фермеров. А вместе с этим раздувает вражду между Украиной и Польшей.

Протесты польских фермеров на границе. Фото: google.com

На самом деле, это Украина была заинтересована показать, что среди лиц протеста фермеров есть пророссийские силы, которые вредят Польше. Как? Собрать данные правовым способом. В конце концов, есть обмен информацией между спецслужбами. Да и поделиться публично не мешало бы. Но нам повезло с польским трактором.

Это произошло после полугодового конфликта в двух секторах экономики, который вполне профессиональными стараниями россиян, с их умением пропагандой забивать мозги простому обывателю, грозил перерасти в катастрофу — с закрытыми границами, проблемами с поставкой военных и гуманитарных грузов, враждебного отношения к украинцам как нации Польша.

Аргумент 2

Мы уже видим, как ловко россияне раздувают недовольство в странах ЕС по любому поводу. Те же фермеры по всей Европе протестуют против европейского "зеленого курса". И что из этого следует?

Популистские, националистические политические силы в странах Евросоюза, существующие на российские деньги, пользуются недовольством общества и получают все большую поддержку. (Ирония судьбы, что "зеленый курс" активно продвигала Ангела Меркель, очень дружески настроена к Владимиру Путину, но меньше с тем).

Таким образом, в Европе и появляется все больше правительств, которые не хотят поддерживать воюющую Украину, к Орбану уже присоединился Фицо, и есть шансы, что эта компания будет увеличиваться.

Роберт Фицо и Виктор Орбан. Фото: google.com

Европейский избиратель оказался чувствительным к российской пропаганде, которая нашептывает ему из всех соцсетей, а порой и словами псевдоэкспертов, консервативных политиков — "это не твоя война", "в результате ты хуже живешь" и тому подобное. Но дальше идет подмена понятий: европейцы убеждают, что это как Украина, а не агрессор-Россия, виновата в негативных последствиях войны.

К сожалению, мы не работаем с европейским социумом, никак не объясняем европейцам угрозы для них самих. Ждем, пожалуй, что очередной трактор с шокирующими лозунгами сам появится, и сам всех отрезвит.

Аргумент 3

Российская пропаганда действует таким образом, что в следующем Европарламенте может оказаться гораздо меньше сторонников поддержки Украины. Выборы в ЕП пройдут уже летом этого года. И мы видим, как антиевроатлантисты все больше получают голоса в своих странах.

О чем это говорит? Что и следующее руководство Еврокомиссии, которое будет выбирать новый состав Европарламента, может оказаться слишком умеренным.

Еще достаточно свежа история о том, как ЕС пытался согласовать выделение пакета в 50 млрд евро для Украины, имея проблему только с правительством Венгрии. Решения официального Брюсселя уже осенью этого года могут быть еще более растянутыми во времени. Как минимум.

У нас есть еще четыре месяца, чтобы объяснить европейцам, что популисты представляют угрозу для них самих. Как? Ищем тот же трактор с Путиным!

Плакат с призывом к Путину на тракторе. Фото: google.com

Аргумент 4

Украина вот-вот будет начинать переговоры с каждым государством ЕС об условиях вступления в Сообщество (ждем переговорной рамки от Еврокомиссии уже в конце марта).

Это не вопрос поддержки во время войны. Речь идет об очень прагматических вещах — квотах, оговорках, запретах, технических процедурах и регламентах, санитарных нормах, защите конкуренции. Польша и другие страны восточной Европы будут защищаться от украинских товаров, а в этом, как мы видим, очень успешны.

Впрочем, ситуация с польскими фермерами и перевозчиками нам продемонстрировала, что на европейский рынок не удастся войти со своими "схемами", демпингом и коррупционными сделками.

Услышали ли мы этот сигнал на примере протестов польских фермеров? Если нет, то квоты и запреты станут еще жестче, чем были до 2021 года.

Аргумент 5

С европейскими политиками нельзя выяснять отношения в стиле "стадион да стадион". Это не работает, вернее работает наоборот. Правительство Шмыгаля приехало на украинско-польскую границу, потому что Зеленский публично, не по дипломатическим каналам, вызвало правительство Польши во главе с Туском на некую встречу.

Правительство Шмыгаля на границе с Польшей. Фото: google.com

Это выглядело хамовато и немного комично, потому что наше правительство на том фото с границы больше напоминало "домком Швондера", который пришел к профессору по поводу "жилплощади". Простите за сравнение.

Хорошо, что власти Польши хватило здравого смысла на это не отреагировать. Хотя польское общество откровенно не поняло эти действия украинской власти. А там, где возникают сомнения, всегда охотно начинает пахать российский трактор.

Аргумент 6

Когда европейские политики пытаются убедить США срочно оказать нам помощь, не нужно хотя бы транслировать в инфопространство противоречивые месседжи.

Вот едет в США тяжеловес польской политики Радослав Сикорский, нынешний министр иностранных дел РП, муж Энн Эплбаум, и пытается убеждать конгрессменов предоставить Украине оружие, срочно. Говорит с позиции своего, даже вспоминает, что их сын с Энн является солдатом американской армии, и это вопрос также безопасности США.

Радослав Сикорский. Фото: google.com

А что мы? В это же время у нас из одного источника идет информация о массовых поставках в Россию ракет из Северной Кореи, а с другой — что их там всего несколько, и никаких крупных поставок не было. И это только один пример противоречивой коммуникации.

Как это было с увольнением Главкома ВСУ Залужного — это ложные слухи, то вдруг "мудрое решение".

Да, действительно, западные общества устают от войны, но они нас поддерживают. Поддержка уменьшается, когда они не понимают, о чем вообще идет речь. От точного донесения месседжей о ситуации в Украине, ситуации на фронте слишком многое зависит. Не нужно хотя бы самим создавать простор для манипуляций.

Аргумент 7

Неофициально поляки утверждают, что обнаруживают многие российские шпионы на территории Польши, с украинскими паспортами. Это беспокоит по многим причинам: Украина не объясняет, что сама борется со шпионами, обнаруживает их, не терпит, обменивается информацией с европейскими коллегами.

Казалось бы, это понятно по умолчанию. Но нет. Рядовой поляк не понимает, он мыслит категорией "украинцы" — как сообществом. Мол, что они хотят? Да, есть провокаторы среди польских фермеров, но сами украинцы…

Мы должны четко объяснять, что распределение идет не по национальным признакам, а, прежде всего, по признаку отношения к войне, которую начала Россия.

Аргумент 8

Шпионы в Европе могут быть и с польскими паспортами? Это очевидно, потому что Россия к войне готовилась. К тому же были связи между польским и российским бизнесом, например, в сфере перевозок.

По поводу протестов фермеров уже польские медиа начали интересоваться "лицами протестов" и нашли много интересных лиц, которые никакого отношения к фермерству не имеют.

К примеру, господин Петр Панасюк (так, польский гражданин с украинской фамилией), активный деятель протестов. Баллотировался на выборах от "Конфедерации", но не прошел в парламент.

Например, 29 февраля последний пост в фб пана Панасюка звучит так:

"Władymir Putin: należy rozpocząć merytoryczną rozmowę на тему ukształtowania się nowego konturu bezpieczeństwa w Eurazji, jesteśmy na to gotowi"(Перевод: Владимир Путин: необходимо начать предметный разговор на тему формирования нового контура безопасности в Евразии, мы к этому готовы).

Среди предыдущих постов — благодарность послу России в Польше за то, что якобы россияне освободили Польшу от нацизма (Первый Украинский фронт, если что. Нет, пан Панасюк?).

Пост Петра с призывом присоединяться к маршу "Это не наша война"

Кстати, из сообщений Панасюка и его друзей следует, что польские власти периодически наказывают его приспешников за пророссийские призывы и действия, а они пытаются представить себя как "политических заключенных" в собственном информационном пузыре. Хотя, пузырь не такой уж и малый — у самого Панасюка 1,5 тысячи подписчиков на аккаунте в фейсбуке.

Украина заинтересована демонстрировать публично "лицо" этих протестов, их истинные цели и задачи. Вместо того чтобы по-детски обижаться на всех поляков.

Потому что поляки будут обижаться на шпионов и провокаторов с украинскими паспортами, а мы на провокаторов с польскими. То есть, что мы все успешно и делаем, вместе с властью, в пользу Кремля.

Аргумент 9

Российская пропаганда продвигает мысль на Западе о якобы невозможности выиграть войну у нее, якобы о слабости Украины и как следствие — отсутствии смысла предоставлять оружие. Это вызов, который ложится в всеобщую российскую пропагандистскую кампанию — сначала отравить европейский социум "усталостью" от войны, негативными последствиями для экономики, а затем уничтожить "безнадежностью и страхом".

Что делать в данной ситуации? Искать союзников. Абстрагироваться от оскорблений, политических мест и остальных. Действовать прагматично. Как и те же поляки. С одной стороны, они поддерживают своих фермеров, политики от власти и оппозиции швыряют друг в друга обвинения, в том числе и по "украинскому вопросу"…

Но все они (кроме Конфедерации) поддерживают воюющую Украину: Анджей Дуда едет договариваться с французами, Радослав Сикорский — с американцами, Дональд Туск — с Брюсселем, Еврокомиссией. От них зависит безопасность Польши, Европы. И вот здесь у нас все страны ЕС — союзники, должны достучаться до них, политиков, обществ. Не время для оскорблений.

Аргумент 10

Российский трактор в Польше показал, что любую ситуацию, провокацию можно доверить и довести до абсурда. И эта информационная война продлится еще долго. Здесь Россия идет в наступление, использует все свои рычаги влияния — провокаторов, заранее найденных или отправленных в Европу, большие деньги, пропагандистские страшилки.

Россия бьет в самые чувствительные места, чтобы поссорить украинское общество с другими. Только россияне могли придумать высыпать украинское зерно в Польше, потому что знали, что нам болит, это отсылает к трагедии Голодомора.

Украинское общество проглотило крючок, и сыпь зерна стала регулярной. Что мы должны делать? Наверное, возмутительное сообщение Кубракова — на которое поляки злые — с высыпанным зерном не добавили конструктива, потому что направил гнев украинского общества не против провокаторов, а против польского общества.

Вместе с тем, стоило пообщаться с польскими чиновниками и выйти с совместным заявлением, что виновные будут найдены и наказаны. Потому что солидарность — это об общих действиях, а не об эмоциях и скандалах. Здесь речь идет об элементарном здравом смысле. Однако мы пока подносим России "информационные снаряды".

Мы должны понять, что каждая европейская страна будет защищаться от невыгодных решений в экономической сфере (и так же было с Польшей, когда она была кандидатом на вступление в ЕС), потому что Евросоюз — это, прежде всего, экономическое сообщество.

Но страны ЕС, страны Запада являются нашими союзниками в войне с Россией, должны заботиться об этом партнерстве, несмотря на проблемы закрытых рынков для нашей продукции. На наших глазах в Европе формируются новые союзы безопасности, новые реалии, новые предложения о возможности охраны наших западных границ и освобождении наших человеческих ресурсов для фронта.

Европейцы не будут воевать за нас, но будут помогать нам, защищая себя, свою собственную безопасность. Это наш главный аргумент, все остальное не важно сейчас.