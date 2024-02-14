Стоят ли грузовики неделю на границе с Польшей — что говорят пограничники

Очереди на границе. Фото: Reuters

Очереди на выезд из Украины формируются с помощью системы "єЧерга", они контролируются Государственной службой Украины по безопасности на транспорте. При этом пробки непосредственно на пропускных пунктах отсутствуют.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Новини.LIVE.

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Информация о очередях на границе. Фото: скриншот

Очередей на границе нет

Демченко прокомментировал информацию о 2540 грузовиках, которые якобы заблокированы на границе Украины и Польши. Он отметил, что это реестр в системе "єЧерга". При этом физических очередей на границе нет.

"Администратором "єЧерга" является Укртрансбезопасность. Физической очереди на выезд из Украины перед пунктами пропусков нет", — пояснил Демченко.

Ранее мы сообщали, что из-за блокады польскими фермерами польско-украинской таможни на двух КПП — "Ягодин — Дорохуск" и "Медика — Шегини" — застряло 2540 грузовиков. По данным электронной системы, в очереди нужно простоять около 7 дней. А для пустых грузовиков очередь задерживается больше чем на год.

Недавно польские фермеры возобновили протесты на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". В очереди на границе на 13 февраля находилось около 1250 грузовиков.