Чи стоять вантажівки тиждень на кордоні з Польщею — що кажуть прикордонники
Черги на виїзд з України формуються за допомогою системи "єЧерга", вони контролюються Державною службою України з безпеки на транспорті. При цьому затори безпосередньо на пропускних пунктах відсутні.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Новини.LIVE.
Черг на кордоні нема
Демченко прокоментував інформацію про 2540 вантажівок, які ніби-то заблоковані на кордоні України і Польщі. Він зазначив, що це реєстр у системі "єЧерга". При цьому фізичних черг на кордоні нема.
"Адміністратором єЧерги є Укртрансбезпека. Фізичної черги на виїзд з України перед пунктами пропусків немає", — пояснив Демченко.
Раніше ми повідомляли, що через блокаду польськими фермерами польсько-української митниці на двох КПП — "Ягодин — Дорохуськ" та "Медика — Шегині" — застрягло 2540 вантажівок. За даними електронної системи, у черзі потрібно простояти близько 7 днів. А для порожніх вантажівок черга затримується більш як на рік.
Нещодавно польські фермери відновили протести на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". В черзі на кордоні станом на 13 лютого перебувало близько 1250 вантажівок.
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