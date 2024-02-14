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Чи стоять вантажівки тиждень на кордоні з Польщею — що кажуть прикордонники

14 лютого 2024 19:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чи стоять вантажівки тиждень на кордоні з Польщею — що кажуть прикордонники
Черги на кордоні. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Черги на виїзд з України формуються за допомогою системи "єЧерга", вони контролюються Державною службою України з безпеки на транспорті.  При цьому затори безпосередньо на пропускних пунктах відсутні.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Новини.LIVE.

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Черг на кордоні нема

Демченко прокоментував інформацію про 2540 вантажівок, які ніби-то заблоковані на кордоні України і Польщі. Він зазначив, що це реєстр у системі "єЧерга". При цьому фізичних черг на кордоні нема.

"Адміністратором єЧерги є Укртрансбезпека. Фізичної черги на виїзд з України перед пунктами пропусків немає", — пояснив Демченко.

Раніше ми повідомляли, що через блокаду польськими фермерами польсько-української митниці на двох КПП — "Ягодин — Дорохуськ" та "Медика — Шегині" — застрягло 2540 вантажівок. За даними електронної системи, у черзі потрібно простояти близько 7 днів. А для порожніх вантажівок черга затримується більш як на рік.

Нещодавно польські фермери відновили протести на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". В черзі на кордоні станом на 13 лютого перебувало близько 1250 вантажівок. 

Польща
кордон
Україна
прикордонники
електронна черга

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