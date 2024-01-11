Пойдет ли Лукашенко на Украину и ядерное оружие в Беларуси - эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в эфире Новини.LIVE рассказал пойдет ли диктатор Белоруссии Лукашенко против Украины. Также обсудили наличие у него ядерного оружия.

Прямой эфир можно посмотреть в 20.45 по ссылке.

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Павел Латушко, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления стал гостем студии Вечір.LIVE.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой обсудили о будущем Лукашенко, слышит ли он президента Зеленского.

Также говорили о российском ядерном оружии, куда девались вагнеровцы, когда будет выдан ордер на арест белорусского диктатора и многое другое.

Ранее мы сообщали, что белорусские власти не будут приглашать представителей ОБСЕ, чтобы они наблюдали за "выборами" в Палату представителей и местных советов, которые пройдут 25 февраля. В свою очередь, режим Лукашенко обвинил западные страны в "незаконной политике санкций" и "попытках" вмешательства во внутренние дела Беларуси.