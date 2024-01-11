Чи піде Лукашенко на Україну та ядерна зброя в Білорусі — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко в ефірі Новини.LIVE розповів чи піде диктатор Білорусії Лукашенко проти України. Також обговорили наявність у нього ядерної зброї.

Прямий ефір можна подивитися о 20.45 за посиланням.

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Павло Латушко, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління, став гостем студії Вечір.LIVE.

Разом з ведучою Діною Бернацькою обговорили про майбутнє Лукашенка, чи чує він президента Зеленського.

Також говорили про російську ядерну зброю, куди поділися вагнерівці, коли буде видано ордер на арешт білоруського диктатора та багато іншого.

Раніше ми повідомляли, що білоруська влада не буде запрошувати представників ОБСЄ, аби вони спостерігали за "виборами" до Палати представників та місцевих рад, які відбудуться 25 лютого. Своєю чергою режим Лукашенка звинуватив західні країни в "незаконній політиці санкцій" та "спробах "втручання у внутрішні справи Білорусі.