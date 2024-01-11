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Готова ли Европа к войне с Россией — прямой эфир Новини.LIVE

11 января 2024 20:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Готова ли Европа к войне с Россией — прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Гостем студии Новини.LIVE стал дипломат Руслан Осипенко. Он расскажет, готова ли Европа к войне с Россией.

Прямой эфир смотрите в 20:15 на YouTube-канале Новини. LIVE

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Прямой эфир

В ходе беседы с ведущим Сергеем Гулюком обсуждались такие темы, как турне Владимира Зеленского по Балтийским странам, готовность Европы к конфликту с Россией.

Также стороны подняли тему причин изменения позиции республиканцев относительно помощи Украине, ситуация в Тайване. 

Ответы на эти многие другие вопросы вы узнаете уже в 20:15.

Напомним, что министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин призвал граждан страны готовиться к войне. Он обратился к шведам и попросил помочь построить "тотальную оборону" и принимать меры по повышению устойчивости государства.

Кроме того, бывшие чиновники Соединенных Штатов Америки рассказали, что Украина сможет добиться успеха в сухопутной войне, чего ей не удалось сделать во время контрнаступления 2023 года. Для новых наступательных действий военным нужно укрепиться на море и в воздухе, а также применить изощренную комбинацию техник на земле.

Владимир Зеленский
война
Европа
Тайвань
Россия
прямой эфир Новини.LIVE

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