Готова ли Европа к войне с Россией — прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гостем студии Новини.LIVE стал дипломат Руслан Осипенко. Он расскажет, готова ли Европа к войне с Россией.

Прямой эфир смотрите в 20:15 на YouTube-канале Новини. LIVE

Читайте также:

Прямой эфир

В ходе беседы с ведущим Сергеем Гулюком обсуждались такие темы, как турне Владимира Зеленского по Балтийским странам, готовность Европы к конфликту с Россией.

Также стороны подняли тему причин изменения позиции республиканцев относительно помощи Украине, ситуация в Тайване.

Ответы на эти многие другие вопросы вы узнаете уже в 20:15.

Напомним, что министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин призвал граждан страны готовиться к войне. Он обратился к шведам и попросил помочь построить "тотальную оборону" и принимать меры по повышению устойчивости государства.

Кроме того, бывшие чиновники Соединенных Штатов Америки рассказали, что Украина сможет добиться успеха в сухопутной войне, чего ей не удалось сделать во время контрнаступления 2023 года. Для новых наступательных действий военным нужно укрепиться на море и в воздухе, а также применить изощренную комбинацию техник на земле.