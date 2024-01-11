Чи готова Європа до війни з Росією — прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостем студії Новини.LIVE став дипломат Руслан Осипенко. Він розповість, чи готова Європа до війни з Росією.

Прямий ефір дивіться о 20.15 на YouTube-каналі Новини. LIVE

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Прямий ефір

Під час бесіди з провідним Сергієм Гулюком обговорювалися такі теми, як турне Володимира Зеленського Балтійськими країнами, готовність Європи до конфлікту з Росією.

Також сторони порушили тему причин зміни позиції республіканців щодо допомоги Україні, ситуацію у Тайвані.

Відповіді на ці інші питання ви дізнаєтеся вже о 20:15.

Нагадаємо, що міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав громадян країни готуватися до війни. Він звернувся до шведів і попросив допомогти побудувати "тотальну оборону" та вживати заходів щодо підвищення стійкості держави.

Крім того, колишні чиновники Сполучених Штатів Америки розповіли, що Україна зможе досягти успіху в сухопутній війні, чого їй не вдалося зробити під час контрнаступу 2023 року. Для нових наступальних дій військовим потрібно зміцнитись на морі та в повітрі, а також застосувати витончену комбінацію технік на землі.