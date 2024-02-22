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Можно ли приходить в магазин с животными — разъяснение Госпродпотребслужбы

22 февраля 2024 16:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Можно ли приходить в магазин с животными — разъяснение Госпродпотребслужбы
Женщина, держащая в сумке собаку. Иллюстративное фото: Freepik
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Решение о запрете или разрешении в посещение магазина с домашними животными принимаются органами местного самоуправления населенного пункта. Следовательно, в одном городе покупатель может посетить магазин с собакой или котом, а уже в другом жители не будут иметь такого права.

Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Посещение магазинов с животными

Указывается, что служба стала чаще получать обращения от украинцев, в которых они требуют объяснения, является ли нарушением закона посещение магазинов с домашними животными.

"Статьей 9 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" определено, что физические и юридические лица, которые содержат домашних животных, обязаны соблюдать требования нормативно-правовых актов, указанных в статье 2 этого Закона, санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил, а также не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц и не создавать угрозы безопасности людей, а также других животных", — объяснили в Госпродпотребслужбе.

В службе добавили, что этот закон также не регулирует правила посещения магазинов во всех регионах. Решение этого вопроса остается за местными властями каждого населенного пункта.

"Этим же законом предусмотрено, что правила содержания домашних животных устанавливаются органами местного самоуправления", — говорится на сайте ведомства.

В частности, примером был приведен Киев, где городские власти запретили приходить в заведения торговли, общественного питания, больничные, образовательные, культурные учреждения с домашними любимцами.

Напомним, в Украине разрешили брать животных в укрытие. Министерство внутренних дел Украины отменило запрет и с 10 января 2024 года в помещения гражданской защиты можно брать кошек и собак.

Также мы писали о том, что на Киевщине нашли собаку, которая пропала в первый день полномасштабного вторжения. Все это время она была с военными, приютившими ретривера.

животные
Украина
Госпотребслужба
магазины
покупки
домашние питомцы

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