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Чи можна приходити в магазин з тваринами — роз'яснення Держпродспоживслужби

22 лютого 2024 16:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чи можна приходити в магазин з тваринами — роз'яснення Держпродспоживслужби
Жінка тримає в сумці собаку. Ілюстративне фото: Freepik
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Рішення про заборону або дозвіл відвідування магазину з домашніми тваринами ухвалюють органи місцевого самоврядування населеного пункту. Відтак в одному місті покупець може відвідати крамницю з собакою або котом, а вже в іншому жителі не матимуть такого права.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Відвідування магазинів з тваринами

Зазначається, що служба почала частіше отримувати звернення від українців, в яких вони вимагають пояснення, чи є порушенням закону відвідування магазинів з домашніми тваринами.

"Статтею 9 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" визначено, що фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зазначених у статті 2 цього Закону, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин", — пояснили у Держпродспоживслужбі.

У службі додали, що цей закон також не регулює правила відвідування крамниць у всіх регіонах. Розв'язання цього питання залишається за місцевою владою кожного населеного пункту.

"Цим же законом передбачено, що правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування", — йдеться на сайті відомства.

Зокрема прикладом було наведено Київ, де міська влада заборонила приходити до закладів торгівлі, громадського харчування, лікарняних, освітніх, культурних установ з домашніми улюбленцями.

Нагадаємо, в Україні дозволили брати тварин в укриття. Міністерство внутрішніх справ України скасувало заборону і від 10 січня 2024 року до приміщень цивільного захисту можна брати котів та собак. 

Також ми писали про те, що на Київщині знайшли собаку, який зник у перший день повномасштабного вторгнення. Весь цей час вона була з військовими, які прихистили ретривера.

тварини
Україна
Держпродспоживслужба
магазини
покупки
домашні тварини

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