В Україні дозволили брати в укриття домашніх тварин

Жінка з котиком в укритті. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ України скасувало заборону на недопуск тварин в укриття. Таким чином з 10 січня 2024 року до приміщень цивільного захисту можна брати з собою котів та собак.

Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

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До укриття можна заходити з тваринами

Зазначається, що в грудні, після інциденту в Києві, коли двох дітей не пустили з собакою в укриття під час вибухів, юристи організації запропонували МВС змінити й оновити наказ відомства від 2018 року із застарілою нормою. Там відповіли, що починають працювати над цим.

"Із Офіційного вісника України стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ скасувало норму про недопуск тварин в укриття. Зокрема, від 10 січня 2024 року внесли зміни до наказу № 18 "Про внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту", — йдеться в повідомленні.

В доповненні до наказу зазначено, що люди, які приходять в укриття з домашніми улюбленцями, мають перебувати в окремих приміщенням чи відокремлених місцях. Вони повинні слідкувати за тваринкою та дбати про безпеку інших, їхнього майна та самого чотирилапого, дотримуватися санітарних норм.

"Тепер недопуск в укриття з твариною є порушенням!", – пояснюють в UAnimals.

Скандал з недопуском дітей з собакою в укриття в Києві

Нагадаємо, що в грудні в Києві охоронець однієї зі шкіл не пустив дітей в укриття, бо вони були з собакою. Поки школярі шукали інше сховище, над ними збили ракету.

Також ми повідомляли, що кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн перевірив столичне бомбосховище, куди не пустили дітей з собакою під час повітряної тривоги, та поговорив з працівниками школи, де і знаходиться укриття.

Додамо, що в Управлінні освіти Святошинського району у Києві відреагували на ситуацію з школярами, яких не пустили в укриття під час повітряної тривоги. У відомстві заявили, що школярі самі відмовилися йти в укриття, а охоронець пропонував їм залишити тварину в приміщенні.

Крім того, відомо, що опісля інциденту з дітьми Кабінет міністрів України разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій ініціює питання перегляду наказу щодо використання укриттів.