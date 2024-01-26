В Украине разрешили брать в укрытие домашних животных

Женщина с котом в укрытии. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Министерство внутренних дел Украины отменило запрет на недопуск животных в укрытие. Таким образом, с 10 января 2024 года в помещения гражданской защиты можно брать с собой кошек и собак.

Об этом сообщает зоозащитная организация UAnimals.

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До укрытия можно заходить с животными

Отмечается, что в декабре после инцидента в Киеве, когда двоих детей не пустили с собакой в укрытие во время взрывов, юристы организации предложили МВД изменить и обновить приказ ведомства от 2018 года с устаревшей нормой. Там ответили, что начинают работать над этим.

"Из Официального вестника Украины стало известно, что Министерство внутренних дел отменило норму о недопуске животных в укрытие. В частности, от 10 января 2024 года внесли изменения в приказ № 18 "О внесении изменений в Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты", — говорится в сообщении.

В дополнении к приказу отмечено, что люди, приходящие в укрытие с домашними питомцами, должны находиться в отдельных помещениях или уединенных местах. Они должны следить за животным и заботиться о безопасности других, их имущества и четырехлапого, соблюдать санитарные нормы.

"Теперь недопуск в укрытие с животным является нарушением!", — объясняют в UAnimals.

Скандал с недопуском детей с собакой в укрытие в Киеве

Напомним, что в декабре в Киеве охранник одной из школ не пустил детей в укрытие, потому что они были с собакой. Пока школьники искали другое укрытие, над ними сбили ракету.

Также мы сообщали, что корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн проверил столичное бомбоубежище, куда не пустили детей с собакой во время воздушной тревоги, и побеседовал с работниками школы, где и находится укрытие.

В Управлении образования Святошинского района в Киеве отреагировали на ситуацию со школьниками, которых не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В ведомстве заявили, что школьники сами отказались идти в укрытие, а охранник предлагал им оставить животное в помещении.

Кроме того, известно, что после инцидента с детьми Кабинет министров Украины вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям инициирует вопрос пересмотра приказа об использовании укрытий.