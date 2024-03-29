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Мобилизирует ли РФ крымчан на войну против Украины — ответ Ташевой

29 марта 2024 06:41
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Мобилизация в Крыму на войну против Украины: подробности
Тамила Ташева. Фото: Скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Россияне мобилизовывают крымчан — граждан Украины на войну против Украины, чем нарушают международное гуманитарное право. Официальному Киеву известно о тысячах крымчан, призванных в ряды российской армии, часть из которых уже погибла.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

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"Россия является государством-оккупантом и согласно международному гуманитарному праву не может призывать гражданское население как на срочную службу, так и мобилизовывать. Но к сожалению, это есть. В ряды российской армии призваны тысячи людей, граждан Украины, и часть из них уже погибла", – уточнила Ташева.

Поэтому, по ее словам, после деоккупации Крым столкнется с проблемой, когда одна часть населения не будет воспринимать другую. Ведь одна часть населения страдала от оккупации, а вторая, хоть и вынужденно, но воевала на стороне врага. И это, по убеждению Ташевой, сенситивные вещи, и Украине в любом случае нужно будет искать точки соприкосновения.

Напомним, по словам постоянной представительницы Президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, Украина наносит удары именно по военным объектам в оккупированном Крыму, которые являются законными целями для ВСУ. Количество объектов, которые уже были уничтожены Силами обороны, больше, чем о них известно публично.

Крым
россияне
аннексия
мобилизация
война в Украине
війна

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