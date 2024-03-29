Мобілізація в Криму на війну проти України: подробиці

Таміла Ташева. Фото: Скриншот

Росіяни мобілізовують кримчан — громадян України на війну проти України, чим порушують міжнародне гуманітарне право. Наразі офіційному Києву відомо про тисячі кримчан, призваних до лав російської армії, частина з яких уже загинула.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева.

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"Росія є державою-окупантом і згідно з міжнародним гуманітарним правом не може призивати цивільне населення як на строкову службу, так і мобілізовувати. Але, на жаль, це є. До лав російської армії призвані тисячі людей, громадян України, і частина з них уже загинула", — уточнила Ташева.



Через це, за її словами, після деокупації Крим зіткнеться з проблемою, коли одна частина населення не буде сприймати іншу. Адже одна частина населення страждала від окупанта, а інша, хоч і вимушено, але воювала на боці ворога. І це, на переконання Ташевої, є сенситивними речами, і Україні у будь-якому випадку потрібно буде шукати точки дотику.

Нагадаємо, за словами постійної представниці Президента України в Криму Таміли Ташевої, Україна завдає ударів саме по військових об'єктах в окупованому Криму, які є законними цілями для ЗСУ. Кількість об'єктів, які вже були знищені Силами оборони, більша, ніж про них відомо публічно.