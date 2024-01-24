Чернев спрогнозировал, до какого года у РФ хватит людей для войны против Украины

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Фото: Верховная Рада Украины

Россия продолжает полномасштабную войну против Украины. В частности, в ней есть три составляющие, определяющие успех. Речь идет о человеческом ресурсе, вооружении и экономике.

Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев в эфире общенационального телемарафона.

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Как отметил Чернев, в войне первым упадет тот, кто не выдержит психологического или экономического давления.

"Человеческого ресурса по нашим данным им хватит, даже с такими потерями, какие они сейчас имеют, до 2030 года. Того вооружения, которое есть сейчас у них на консервации и на складах, также, к сожалению, хватит еще надолго, на пару лет точно. Но экономически, из-за санкций, из-за давления, из-за переориентации экономики на военное производство может не выдержать, потому что военное производство не добавляет к ВВП, это из него исключает", — акцентировал он.

По его подсчетам, торговое сальдо в РФ сократилось в 2023 году в четыре раза.

"Свой Фонд благосостояния они сейчас тратят на то, чтобы поддержать экономику. То есть дальше, я считаю, что у них пойдут процессы или печати средств, или инфляции, или одно и другое, потому что они связаны. Собственно это они тоже понимают, поэтому ставку делают на 2024 год ", — отметил Чернев.

Он добавляет, что в России тоже понимают о критическом 2024 году.

"Да, они ожидают выборов президента в США, думая, что это им поможет ускорить их победу. Но, расчет у них также на этот год, а не на дольше", — подчеркнул Чернев.

Напомним, в парламенте Украины прокомментировали неудачу в голосовании Бундестага по предоставлению Украине ракет Taurus. Как оказалось, ситуация обстоит несколько иначе.