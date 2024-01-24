Чернєв спрогнозував, до якого року у РФ вистачить людей для війни проти України

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Фото: Верховна Рада України

Росія продовжує повномасштабну війну проти України. Зокрема, у ній є три складові, які визначають успіх. Йдеться про людський ресурс, озброєнння та економіку.

Таку думку висловив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Як зазначив Чернєв, у війні першим впаде той, хто не витримає психологічного або економічного тиску.

"Людського ресурсу за нашими даними їм вистачить, навіть с такими втратами, які вони зараз мають, до 2030 року. Того озброєння, яке є зараз в них на консервації та на складах також, нажаль, вистачить ще надовго, на пару років точно. Але економічно, через санкції, через тиск, через переорієнтацію економіки на військове виробництво може не витримати, тому що військове виробництво не додає до ВВП, це з нього виключає", — акцентував він.

За його підрахунками, торговельне сальдо в РФ скоротилося 2023 року у чотири рази.

"Свій Фонд добробуту вони зараз витрачають на те, щоб підтримати економіку. Тобто далі, я вважаю, що в них підуть процеси або друку коштів, або інфляції, або одне та інше, бо вони пов’язані. Власне це вони також розуміють, тому ставку роблять на 2024 рік", — зазначив Чернєв.

Він додає, в Росії теж розуміють про критичний 2024 рік.

"Так, вони очікують виборів президента в США, думаючи, що це їм допоможе пришвидшити їхню перемогу. Але, розрахунок у них також на цей рік, а не на довше", — підкреслив Чернєв.

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