Цены на газ в Европе подскочили из-за боев в Курской области

Работник по газопроводу. Иллюстративное фото: УНИАН

Цены на газ в Европе в этом году подскочили до самого высокого уровня после того, как начались бои в Курской области. Причиной єтому стали заявления о том, что украинские военные якобы захватили ключевой пункт транзита газа в российском регионе.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство отметило, что фьючерсы на эталонные товары выросли на 4,8%, до 38,45 евро за мегаватт-час. Это самый высокий показатель с декабря 2023 года. В материале говорится, что российский военный блог Rybar заявил, что украинские войска захватили точку забора газа вблизи города Суджа.

По данным Bloomberg, проверить эту информацию из независимых источников не удалось, ведь российское государственное ПАО "Газпром", Минобороны Украины и Генштаб ВСУ отказались от каких-либо комментариев.

"Станция "Суджа" является частью последнего газопровода, который транспортирует российский газ в Европу через Украину. Хотя после войны Европа прилагала усилия, чтобы отказаться от российского газа по трубам, потенциальное сокращение поставок все равно будет шоком, что приведет к повышению цен для потребителей и промышленности. Европа не ввела санкций в отношении российского газа, и часть континента все еще зависит от него", — говорится в материале.

Кроме того, оператор украинской газотранспортной системы сообщил в ежедневном отчете, что потоки на четверг, 8 августа, будут в пределах нормы. Так называемые номинации являются индикатором снабжения, а фактические поставки могут измениться.

"Поток газа стабилен, никаких изменений нет. Если бы Украина хотела остановить поток, она могла бы сделать это, не захватывая Суджу", — сказал управляющий сетью, бывший генеральный директор Gas TSO Украины Сергей Макогон.

В то же время "Газпром" сообщал в ежедневном обновлении, что в среду, 7 августа, потоки были на обычном уровне.