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Через події у Курській області в Європі підскочили ціни на газ

8 серпня 2024 08:25
Катерина Османська - Редактор
Ціни на газ в Європі підскочили через бої у Курській області
Працівник на газопроводі. Ілюстративне фото: УНІАН
Катерина Османська - Редактор

Ціни на газ в Європі цього року підскочили до найвищого рівня після того, як розпочалися бої у Курській області. Це спричинили заяви про те, що українські військової нібито захопили ключовий пункт транзиту газу у російському регіоні. 

Про це повідомляє Bloomberg

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Агентство зазначило, що ф'ючерси на еталонні товари зросли на 4,8%, до 38,45 євро за мегават-годину. Це найвищий показник від грудня 2023 року. У матеріалі йдеться, що російський військовий блог Rybar заявив, що українські війська захопили точку забору газу поблизу міста Суджа.

За даними Bloomberg, перевірити цю інформацію з незалежних джерел не вдалося, адже російське державне ПАТ "Газпром", Міноборони України та Генштаб ЗСУ відмовилися від будь-яких коментарів. 

"Станція "Суджа" є частиною останнього газопроводу, який транспортує російський газ до Європи через Україну. Хоча після війни Європа докладала зусиль, щоб відмовитися від російського газу по трубах, потенційне скорочення поставок все одно буде шоком, що спричинить підвищення цін для споживачів і промисловості. Європа не ввела санкцій щодо російського газу, і частина континенту все ще залежить від нього", — йдеться у матеріалі. 

Крім того, оператор української газотранспортної системи повідомив у щоденному звіті, що потоки на четвер, 8 серпня, будуть у межах норми.  Так звані номінації є індикатором постачання, а фактичні постачання можуть змінитися.

"Потік газу стабільний, жодних змін немає. Якби Україна хотіла зупинити потік, вона могла б зробити це, не захоплюючи Суджу", — сказав колишній генеральний директор Gas TSO України, яка управляє мережею, Сергій Макогон. 

Водночас "Газпром" повідомляв у щоденному оновленні, що в середу, 7 серпня, потоки були на звичайному рівні.

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