Как правильно называть украинский весенние цветы

Девушки в вышиванках возле цветущей сирени. Иллюстративное фото: УНИАН

Из-за войны украинцы обращают большее внимание к сохранению и развитию украинского языка. Однако с годами влияние русского языка привело к распространению русизмов, в частности в употреблении терминов для весенних цветов.

О том, как правильно называть украинским весенние цветы, рассказало издание NV.

Читайте также:

Весенние цветы по-украински

Правильное украинское название для популярного весеннего цветка — "бузок". Не стоит путать ее с русской калькой "сирень". Этот вариант неправильный в украинском языке. Цвет, который образуется от этого цветка, правильно называть на украинском языке "бузковий", а не "сиреневый". Также можно использовать синоним "ясно-лиловый".

Еще один цветок, чье название часто путают — это "півонія". Ошибочно ее часто называют "пионом", являющимся калькой по русскому языку, где этот цветок называется "пионом". Итак, правильно пользоваться украинским названием "півонія".

Напомним, что с 17 июля 2024 года вступает в силу шестой пункт восьмой части 40 статьи Закона Украины "О медиа". Он укрепляет положение об обязательном использовании украинского языка в эфире транслируемых на украинском программ .

Также Новости.LIVE собрали подборку из десяти самых популярных русизмов.