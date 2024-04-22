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Бузок, а не "сирень" — как правильно называть по-украински весенние цветы

22 апреля 2024 13:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Как правильно называть украинский весенние цветы
Девушки в вышиванках возле цветущей сирени. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Из-за войны украинцы обращают большее внимание к сохранению и развитию украинского языка. Однако с годами влияние русского языка привело к распространению русизмов, в частности в употреблении терминов для весенних цветов.

О том, как правильно называть украинским весенние цветы, рассказало издание NV.

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Правильное украинское название для популярного весеннего цветка — "бузок". Не стоит путать ее с русской калькой "сирень". Этот вариант неправильный в украинском языке. Цвет, который образуется от этого цветка, правильно называть на украинском языке "бузковий", а не "сиреневый". Также можно использовать синоним "ясно-лиловый".

Еще один цветок, чье название часто путают — это "півонія". Ошибочно ее часто называют "пионом", являющимся калькой по русскому языку, где этот цветок называется "пионом". Итак, правильно пользоваться украинским названием "півонія".

Напомним, что с 17 июля 2024 года вступает в силу шестой пункт восьмой части 40 статьи Закона Украины "О медиа". Он укрепляет положение об обязательном использовании украинского языка в эфире транслируемых на украинском программ .

Также Новости.LIVE собрали подборку из десяти самых популярных русизмов.

Цветы Украины
украинский язык
цветы
весна

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