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Бузок, а не "сирень" — як правильно називати українською весняні квіти

22 квітня 2024 13:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Як правильно називати українською весняні квіти
Дівчата у вишиванках біля квітучого бузку. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Через війну українці звертають більшу увагу до збереження та розвитку української мови. Однак з роками вплив російської мови призвів до поширення русизмів, зокрема у вживанні термінів для весняних квітів.

Про те як правильно називати українською весняні квіти розповіло видання NV.

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Правильна назва для популярної весняної квітки — "бузок". Не варто плутати її з російськими кальками "сирень" або "сірєнь". Ці варіанти є неправильними в українській мові. Колір, який утворюється від цієї квітки, правильно називати "бузковий", а не "сірєнівий". Також можна використовувати синонім "ясно-ліловий".

Ще одна квітка, чию назву часто плутають, — це "півонія". Помилково її часто називають "піон", що є калькою з російської мови, де ця квітка має назву "пион". Отже, правильно користуватися українською назвою "півонія".

Нагадаємо, що з 17 липня 2024 року набирає чинності шостий пункт восьмої частини 40-ї статті Закону України "Про медіа". Він зміцнює положення про обов’язкове використання української мови в ефірі програм, що транслюються українською.

Також Новини.LIVE зібрали добірку з десяти найпопулярніших русизмів. 

Квіти України
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квіти
весна

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