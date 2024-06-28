Состояние Бурштынской ТЭС - что ожидает украинцев зимой

Бурштынская ТЭС. Фото: Ивано-Франковская областная прокуратура

Российские захватчики более 12 раз атаковали Бурштынскую теплоэлектростанцию в Ивано-Франковской области. В результате этого энергообъект не подлежит восстановлению.

Об этом заявила глава ОВА Светлана Онищук в эфире Західного полюсу.

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Ситуация на Бурштынской ТЭС

"Определенный период времени мы уже понимаем, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению, она очень сильно разрушена", — сказала глава ОВА.

Она отметила, что из-за разрушения электростанции зимой город Бурштын может остаться без отопления и горячей воды. Поэтому область обратилась в Кабмин и Министерство развития общин, территории и восстановления.

Онищук отметила, что в настоящее время было согласовано выделение шести котельных для социальных объектов и населения города.

Напомним, 22 марта украинская энергосистема пережила самую разрушительную атаку за два года войны. В частности, пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС.

А народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец в эфире Новини.LIVE объяснил, в чем особенность российских ударов по украинским ТЭС.