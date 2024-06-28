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Бурштинську ТЕС неможливо відновити — в ОВА відповіли, які загрози будуть взимку

28 червня 2024 15:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стан Бурштинської ТЕС - що очікує на українців взимку
Бурштинська ТЕС. Фото: Івано-Франківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники понад 12 разів атакували Бурштинську теплоелектростанцію в Івано-Франківській області. Внаслідок цього енергооб'єкт не підлягає відновленню.

Про це заявила голова ОВА Світлана Онищук в ефірі Західного полюсу.

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Ситуація на Бурштинській ТЕС

"Певний період часу ми вже розуміємо, що Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню, вона надзвичайно сильно зруйнована", — сказала голова ОВА.

Вона зауважила, що через руйнування електростанції взимку місто Бурштин може залишитися без опалення та гарячої води. Тому область звернулася до Кабміну та Міністерства розвитку громад, територій й відновлення.

Онищук зазначила, що наразі було погоджено виділення шістьох котелень для соціальних обʼєктів та населення міста.

Нагадаємо, 22 березня українська енергосистема пережила найбільш руйнівну атаку за два роки війни. Зокрема, постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС.

А народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець в ефірі Новини.LIVE пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС.

обстріли
Івано-Франківська область
зима
ТЕС
енергосистема
війна в Україні
Росія

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