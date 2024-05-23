Обращение начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова по случаю Дня Героев

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: скриншот из видео ГУР МО

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратился к украинским воинам по случаю Дня Героев. Он подчеркнул, что все, кто сегодня дают отпор российской агрессии, стоят высочайшего уважения и признания.

Обращение главного военного разведчика обнародовала пресс-служба ГУР МО Украины в четверг, 23 мая.

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Обращение Буданова по случаю Дня Героев

День Героев украинцы начиная с 1941 года отмечают ежегодно 23 мая. Сегодня наша нация в который раз чествует людей, ставших крепким щитом украинской воли, опорой нашего суверенитета и независимости.

Буданов рассказал, что еще со времен Киевской Руси и Казаки украинские рыцари были на страже своей страны. Они уничтожали захватчиков и совершали победные рейды на территорию извечного врага. Во время национально-освободительной борьбы 20 века украинцы стали примером несокрушимости, продолжив традицию создания государства. И этот путь следует завершить.

"От прошлого до теперь Герои Украины объединены единым духом. Каждый день в бою за правду - тяжелое испытание силы, мужества и веры. Но несмотря на все испытания, будущее Украины непреклонно в кругу свободных демократических народов", — отметил Буданов.

Он обратился к каждому военному, медику, спасателю, волонтеру, добровольцу и полицейскому. Ведь все, кто сегодня дают отпор российской агрессии, стоят высочайшего уважения и признания.

"Бойцы военной разведки Украины не раз доказали свое мужество, верность стране и присяге. И какое бы ожесточенное сражение не ждало нас впереди, мы твердо стоим вместе на своей земле. Пусть каждый, кто наступает на наши принципы и нашу волю, заплатит за это наивысшую цену", — подчеркнул начальник ГУР МО Украины.

Напомним, что на Запорожском направлении украинские бойцы продолжают уничтожать российскую пехоту, а также их транспорт. Бойцы подразделения "Кабул 9" ГУР МО Украины показали, как с помощью дронов взрывают грузовики , транспортирующие личный состав и боеприпасы россиян.

Также бойцы Интернационального легиона Главного управления разведки Украины продолжают находиться в самых горячих точках фронта. Вместе с украинскими воинами они шаг за шагом выбивают русских захватчиков из нашей земли.