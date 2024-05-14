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Буданов спрогнозировал, где ждать нового наступления россиян

14 мая 2024 10:52
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Наступление РФ в Харьковской области — Буданов рассказал, где ждать новой угрозы
Кирилл Буданов. Фото: ГУР МОУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Войска России могут пойти после нападений на Харьковщину в сторону Сумской области. Украинские войска в течение следующих дней могут укрепить свои позиции, но Россия может ударить по территории Сумской области.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times.

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По словам Буданова, атака россиян на Харьковскую область продлится еще три-четыре дня, после чего оккупанты будут атаковать Сумскую область.

Ранее украинские официальные лица говорили, что россияне сосредоточили основные военные силы на границе Сумской области.

"Я понятия не имею, имеет ли это какое-то значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам. В любом случае мы в полной боевой готовности", — заявил Буданов о возможном очередном нападении на Сумскую область.

Напомним, 10 мая войска России начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты захватили несколько сел в "серой зоне". Сейчас ведутся бои за пограничный город Волчанск.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), начало наступательных российских действий в Харьковской области — следствие молчаливой политики Запада, запрещающей Вооруженным силам Украины использовать предоставленное оружие для ударов по законным целям в России.

Тем временем в Сумской области эвакуируют жителей еще двух городов. Речь идет о Белополье и Ворожбе.
 

российские войска
Сумы
Сумская область
Кирилл Буданов
война в Украине
ГУР
наступление

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