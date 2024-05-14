Наступ РФ на Харківщині — Буданов розповів, де чекати нової загрози

Кирило Буданов. Фото: ГУР МОУ

Війська Росії можуть піти після нападів на Харківщину у сторону Сумщини. Українські війська протягом наступних днів можуть зміцнити свої позиції, але Росія може вдарити по території Сумської області.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у інтерв'ю The New York Times.

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За словами Буданова, атака росіян на Харківську область триватиме ще три-чотири дні, після чого окупанти атакуватимуть Сумську область.

Раніше українські офіційні особи говорили, що росіяни зосередили основні військові сили на кордоні Сумщини.

"Я гадки не маю, чи має це якесь значення, тому що ці місця і так часто зазнавали обстрілів. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності", — заявив Буданов про можливий черговий напад на Сумщину.

Нагадаємо, 10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти захопили декілька сіл у "сірій зоні". Зараз ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), початок наступальних російських дій на Харківщині — наслідок мовчазної політики Заходу, яка забороняє Збройним силам України використовувати надану зброю для ударів по законних цілях в Росії.

Тим часом у Сумській області почали евакуювати мешканців ще двох міст. Йдеться про Білопілля та Ворожбу.