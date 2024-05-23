Звернення начальника ГУР МО України Кирила Буданова з нагоди Дня Героїв

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Фото: скриншот із відео ГУР МО

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до українських воїнів з нагоди Дня Героїв. Він наголосив, що усі, хто сьогодні дають відсіч російській агресії, вартують найвищої пошани і визнання.

Звернення головного воєнного розвідника оприлюднила пресслужба ГУР МО України у четвер, 23 травня.

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Звернення Буданова з нагоди Дня Героїв

День Героїв українці, починаючи з 1941 року, відзначають щорічно 23 травня. Сьогодні наша нація вкотре вшановує людей, які стали міцним щитом української волі, опорою нашого суверенітету і незалежності.

Буданов розповів, що ще з часів Київської Русі та Козаччини українські лицарі були на сторожі своєї країни. Вони нищили загарбників і здійснювали переможні рейди на територію одвічного ворога. Під час національно-визвольної боротьби 20 століття українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення. І цей шлях потрібно завершити.

"Від минулого до тепер Герої України об’єднані єдиним духом. Кожен день в бою за правду – є важким випробовуванням сили, мужності і віри. Та попри всі випробування, майбутнє України непохитне у колі вільних демократичних народів", — зазначив Буданов.

Він звернувся до кожного військового, медика, рятувальника, волонтера, добровольця і поліцейського. Адже усі, хто сьогодні дають відсіч російській агресії, вартують найвищої пошани і визнання.

"Бійці воєнної розвідки України не раз довели свою мужність, вірність країні та присязі. І яка б запекла битва не чекала на нас попереду, ми твердо стоїмо разом на своїй землі. Хай кожен, хто наступає на наші принципи і нашу волю, заплатить за це найвищу ціну", — наголосив начальник ГУР МО України.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку українські бійці продовжують нищити російську піхоту, а також їхній транспорт. Бійці підрозділу "Кабул 9" ГУР МО України показали, як за допомогою дронів підривають вантажівки, які транспортують особовий склад та боєприпаси росіян.

Також бійці Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки України продовжують перебувати у найбільш гарячих точках фронту. Разом з українськими воїнами вони крок за кроком вибивають російських загарбників з нашої землі.