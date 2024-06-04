Кирилл Буданов показал книги, которые будет читать после книжного фестиваля — перечень

Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов показал книги, которые приобрел на "Книжном Арсенале". Однако посетить фестиваль, который завершился 2 июня, он не смог.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Facebook.

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Книги Кирилла Буданова

В списке главы ГУР восемь книг:

"Черный лес" Андрея Кокотюхи, КСД;

"На черноморской волне: 33 века копаного моря" Антона Савченко;

"Книга Евгений Коновалец. История нераскрытого убийства" Александра Кучерука, Юрия Черченко и Михаила Ковальчука, Вихола;

"Реймское Евангелие";

"Рыцарь свободы" Джохара Дудаева, Zализный папа;

"Анатомия ненависти. Путин и Украина" Сергея Руденко;

"Мы были солдатами молодыми. Я-Дранг — битва, изменившая войну во Вьетнаме" Гаролда Г. Мура и Джозефа Л. Гэллоуэя, Наш Формат;

"Голодомор. История неосознанной травмы" Виталия Огиенко, Вихола.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

"В этом году из-за выполнения военных задач я не смог посетить "Арсенал" лично. Но, к счастью, удалось получить несколько замечательных книг, представленных на фестивале. Некоторые — даже с автографами авторов", — рассказал Буданов.

Книги Буданова. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

Он добавил, что нация, которая читает книги, всегда побеждает.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Бестселлеры "Книжного Арсенала"

Издательство Старого Льва:

"Живые. Понять украинскую литературу", Александр и Павел Михеды;

"Свидетельство", Виктория Амелина;

"Я вижу, вас интересует тьма", Илларион Павлюк;

"Спросите Миечку", Евгения Кузнецова;

"Дом для Дома", Виктория Амелина;

"Смеховисько", Светлана Ройз;

"Книжечка-путешествие. Киев", Ирина Цилык, Ирина Тараненко, Марта Лешак, Мария Воробьева;

"Неудобные. Отчаянные. Ублюдки", Ольга Войтенко;

"Тайная жизнь чудовищ Марии Примаченко", Марина Макущенко;

"501 факт, который надо знать из... истории Украины", Анна и Андрей Шиманские.

Вихола:

"Танцы с костями" Андрея Семьянкива (MED GOblin);

"История архитектурных стилей, великих и не очень" Екатерины Липы;

"Путешествие ученого доктора Леонардо..." Майка Йохансена;

"Зов" из цикла "Хроники красных лисиц" Валерии В. Растет;

"Эпоха постов и карнавалов. Как жили, пили и любили в средневековье" Стефании Демчук;

"Повесть о санаторной зоне", "Сентиментальная история", "Я (Романтика)" Николая Хвылевого;

"Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией" Владимира Станчишина;

"Надо немножко потерпеть. Медицинские хроники" Анастасии Пристайи;

"Фанатка. Биполярная история" Кристины Морозовой;

"Жанна батальонерка" Гео Шкурупия.

Vivat:

"Охотники за счастьем", Валерий Пузик;

"Измарагд княгини Несвицкой", Александр Ирванец;

"Я превращаюсь... Дневник оккупации. Избранные стихи", Владимир Вакуленко;

"Лучше, чем в фильмах", Линн Пейнтер;

"Лазарус" Светлана Тараторина;

"Конотопская ведьма" Григорий Квитка-Основьяненко;

"Мастер корабля" Юрий Яновский;

"Фактор Черчилля" Борис Джонсон;

"Архивы КГБ" Эдуард Андрющенко;

"Ее война", Евгения Подобная.

Наш формат:

"Как это, война? Психологический опыт полномасштабного вторжения", Илья Полуденный, Марк Ливин;

"Стихи из бойницы", Максим "Дали" Кривцов;

"Эссенциализм. Искусство определять приоритеты", Грег Маккеон;

"Амазонки Моссада. Женщины в израильской разведке", Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль;

"Стоицизм на каждый день. 366 размышлений о мудрости, стойкости и искусстве жить", Райан Холидей, Стивен Генсильман;

"Племя. О возвращении с войны и принадлежности к сообществу", Себастьян Юнгер;

"Биология поведения. Причины хорошего и плохого в нас", Роберт Сапольски;

"Биология поведения. Причины хорошего и плохого в нас", Роберт Сапольски; "Переосмысление забытого ХХ века", Тони Джадт

"Женщина во мне", Бритни Спирс;

"Женщина во мне", Бритни Спирс; "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки", Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль.

Издательство Фабула:

"Вилла в Сан-Фурсиско". Ярослав Литвин;

"Праздник козла", Марио Варгас Льоса;

"Жуткое сияние", Б. Р. Майерс;

"Карманная книга эмоционального интеллекта", Джил Хессон;

"Как Черчилль спас цивилизацию", Джон Гарт;

"Стратегии кризисных коммуникаций", Аманда Коулман;

"Стратегии кризисных коммуникаций", Аманда Коулман; "Авангардное искусство в Украине, 1910-1930", Мирослав Шкандрий;

"Как взаимодействовать с проблемными людьми", Рой Лиллей;

"Пособие биохакера. Апгрейди себя и раскрой свой внутренний потенциал", Яакко Халметоя, Олли Совиярви, Теему Арина;

"Покорность", Щепан Твардох.

Meridian Czernowitz:

"Песня открытого пути", Артем Чех;

"Кто ты такой?", Артем Чех;

"Точка ноль", Артем Чех;

"Война с тыльной стороны", Андрей Любка;

"Коллекция", Юрий Издрик.

Лаборатория:

"Поезд прибывает по расписанию" Маричка Паплаускайте;

"Оринин. Роман о степенном мужчине" Сашко Столовый;

"Там, где заходит солнце" Елена Пшеничная;

"За Перекопом есть земля" Анастасия Левкова;

"С нами будет жить эласмотерий" Роман Голубовский;

"Последняя библиотека" Фрея Сэмпсон;

"Смерть в Венеции и другие новеллы" Томас Манн;

"Приходи без звонка" Светлана Белоусова;

"Код 612" Мишель Бюсси.

#книголав:

"Война и новые горизонты", Дмитрий Кулеба;

"Убивайте осознанно", Карстен Дюсс;

"Выбор", Эдит Эгер;

"Запечатлено на костях", Сью Блэк;

"Тревожные люди", Фредрик Бакман;

"Война за реальность", Дмитрий Кулеба;

"Победители", Фредрик Бакман;

"Медвежий город", Фредрик Бакман;

"Человек по имени Уве", Фредрик Бакман;

"Дар", Эдит Эгер.

Напомним, в Киеве провели 12-й по счету "Книжный Арсенал". Посетители могли увидеть книги, которые были спасены после обстрела россиянами харьковской типографии.

Также нынешнее "Лето на ВДНХ" будет читательским. Теплый сезон Экспоцентр начал проведением "Книжной страны" и уже успел анонсировать даты следующего фестиваля — 26-29 сентября. Естественно, именно тема книг теперь стала ключевой для комплекса.