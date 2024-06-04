Кирилл Буданов показал книги, которые будет читать после книжного фестиваля — перечень

Буданов показал книги, которые приобрел на "Книжном Арсенале"
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов показал книги, которые приобрел на "Книжном Арсенале". Однако посетить фестиваль, который завершился 2 июня, он не смог.
Об этом Кирилл Буданов сообщил в Facebook.
Книги Кирилла Буданова
В списке главы ГУР восемь книг:
- "Черный лес" Андрея Кокотюхи, КСД;
- "На черноморской волне: 33 века копаного моря" Антона Савченко;
- "Книга Евгений Коновалец. История нераскрытого убийства" Александра Кучерука, Юрия Черченко и Михаила Ковальчука, Вихола;
- "Реймское Евангелие";
- "Рыцарь свободы" Джохара Дудаева, Zализный папа;
- "Анатомия ненависти. Путин и Украина" Сергея Руденко;
- "Мы были солдатами молодыми. Я-Дранг — битва, изменившая войну во Вьетнаме" Гаролда Г. Мура и Джозефа Л. Гэллоуэя, Наш Формат;
- "Голодомор. История неосознанной травмы" Виталия Огиенко, Вихола.
"В этом году из-за выполнения военных задач я не смог посетить "Арсенал" лично. Но, к счастью, удалось получить несколько замечательных книг, представленных на фестивале. Некоторые — даже с автографами авторов", — рассказал Буданов.
Он добавил, что нация, которая читает книги, всегда побеждает.
Бестселлеры "Книжного Арсенала"
Издательство Старого Льва:
- "Живые. Понять украинскую литературу", Александр и Павел Михеды;
- "Свидетельство", Виктория Амелина;
- "Я вижу, вас интересует тьма", Илларион Павлюк;
- "Спросите Миечку", Евгения Кузнецова;
- "Дом для Дома", Виктория Амелина;
- "Смеховисько", Светлана Ройз;
- "Книжечка-путешествие. Киев", Ирина Цилык, Ирина Тараненко, Марта Лешак, Мария Воробьева;
- "Неудобные. Отчаянные. Ублюдки", Ольга Войтенко;
- "Тайная жизнь чудовищ Марии Примаченко", Марина Макущенко;
- "501 факт, который надо знать из... истории Украины", Анна и Андрей Шиманские.
Вихола:
- "Танцы с костями" Андрея Семьянкива (MED GOblin);
- "История архитектурных стилей, великих и не очень" Екатерины Липы;
- "Путешествие ученого доктора Леонардо..." Майка Йохансена;
- "Зов" из цикла "Хроники красных лисиц" Валерии В. Растет;
- "Эпоха постов и карнавалов. Как жили, пили и любили в средневековье" Стефании Демчук;
- "Повесть о санаторной зоне", "Сентиментальная история", "Я (Романтика)" Николая Хвылевого;
- "Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией" Владимира Станчишина;
- "Надо немножко потерпеть. Медицинские хроники" Анастасии Пристайи;
- "Фанатка. Биполярная история" Кристины Морозовой;
- "Жанна батальонерка" Гео Шкурупия.
Vivat:
- "Охотники за счастьем", Валерий Пузик;
- "Измарагд княгини Несвицкой", Александр Ирванец;
- "Я превращаюсь... Дневник оккупации. Избранные стихи", Владимир Вакуленко;
- "Лучше, чем в фильмах", Линн Пейнтер;
- "Лазарус" Светлана Тараторина;
- "Конотопская ведьма" Григорий Квитка-Основьяненко;
- "Мастер корабля" Юрий Яновский;
- "Фактор Черчилля" Борис Джонсон;
- "Архивы КГБ" Эдуард Андрющенко;
- "Ее война", Евгения Подобная.
Наш формат:
- "Как это, война? Психологический опыт полномасштабного вторжения", Илья Полуденный, Марк Ливин;
- "Стихи из бойницы", Максим "Дали" Кривцов;
- "Эссенциализм. Искусство определять приоритеты", Грег Маккеон;
- "Амазонки Моссада. Женщины в израильской разведке", Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль;
- "Стоицизм на каждый день. 366 размышлений о мудрости, стойкости и искусстве жить", Райан Холидей, Стивен Генсильман;
- "Племя. О возвращении с войны и принадлежности к сообществу", Себастьян Юнгер;
"Биология поведения. Причины хорошего и плохого в нас", Роберт Сапольски;
- "Переосмысление забытого ХХ века", Тони Джадт
"Женщина во мне", Бритни Спирс;
- "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки", Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль.
Издательство Фабула:
- "Вилла в Сан-Фурсиско". Ярослав Литвин;
- "Праздник козла", Марио Варгас Льоса;
- "Жуткое сияние", Б. Р. Майерс;
- "Карманная книга эмоционального интеллекта", Джил Хессон;
- "Как Черчилль спас цивилизацию", Джон Гарт;
"Стратегии кризисных коммуникаций", Аманда Коулман;
- "Авангардное искусство в Украине, 1910-1930", Мирослав Шкандрий;
- "Как взаимодействовать с проблемными людьми", Рой Лиллей;
- "Пособие биохакера. Апгрейди себя и раскрой свой внутренний потенциал", Яакко Халметоя, Олли Совиярви, Теему Арина;
- "Покорность", Щепан Твардох.
Meridian Czernowitz:
- "Песня открытого пути", Артем Чех;
- "Кто ты такой?", Артем Чех;
- "Точка ноль", Артем Чех;
- "Война с тыльной стороны", Андрей Любка;
- "Коллекция", Юрий Издрик.
Лаборатория:
- "Поезд прибывает по расписанию" Маричка Паплаускайте;
- "Оринин. Роман о степенном мужчине" Сашко Столовый;
- "Там, где заходит солнце" Елена Пшеничная;
- "За Перекопом есть земля" Анастасия Левкова;
- "С нами будет жить эласмотерий" Роман Голубовский;
- "Последняя библиотека" Фрея Сэмпсон;
- "Смерть в Венеции и другие новеллы" Томас Манн;
- "Приходи без звонка" Светлана Белоусова;
- "Код 612" Мишель Бюсси.
#книголав:
- "Война и новые горизонты", Дмитрий Кулеба;
- "Убивайте осознанно", Карстен Дюсс;
- "Выбор", Эдит Эгер;
- "Запечатлено на костях", Сью Блэк;
- "Тревожные люди", Фредрик Бакман;
- "Война за реальность", Дмитрий Кулеба;
- "Победители", Фредрик Бакман;
- "Медвежий город", Фредрик Бакман;
- "Человек по имени Уве", Фредрик Бакман;
- "Дар", Эдит Эгер.
Напомним, в Киеве провели 12-й по счету "Книжный Арсенал". Посетители могли увидеть книги, которые были спасены после обстрела россиянами харьковской типографии.
Также нынешнее "Лето на ВДНХ" будет читательским. Теплый сезон Экспоцентр начал проведением "Книжной страны" и уже успел анонсировать даты следующего фестиваля — 26-29 сентября. Естественно, именно тема книг теперь стала ключевой для комплекса.
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