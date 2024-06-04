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Буданов показал книги, которые приобрел на "Книжном Арсенале"

4 июня 2024 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кирилл Буданов показал книги, которые будет читать после книжного фестиваля — перечень
Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Кирилл Буданов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов показал книги, которые приобрел на "Книжном Арсенале". Однако посетить фестиваль, который завершился 2 июня, он не смог.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Facebook.

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Книги Кирилла Буданова

В списке главы ГУР восемь книг:

  • "Черный лес" Андрея Кокотюхи, КСД;
  • "На черноморской волне: 33 века копаного моря" Антона Савченко;
  • "Книга Евгений Коновалец. История нераскрытого убийства" Александра Кучерука, Юрия Черченко и Михаила Ковальчука, Вихола;
  • "Реймское Евангелие";
  • "Рыцарь свободы" Джохара Дудаева, Zализный папа;
  • "Анатомия ненависти. Путин и Украина" Сергея Руденко;
  • "Мы были солдатами молодыми. Я-Дранг — битва, изменившая войну во Вьетнаме" Гаролда Г. Мура и Джозефа Л. Гэллоуэя, Наш Формат;
  • "Голодомор. История неосознанной травмы" Виталия Огиенко, Вихола.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

"В этом году из-за выполнения военных задач я не смог посетить "Арсенал" лично. Но, к счастью, удалось получить несколько замечательных книг, представленных на фестивале. Некоторые — даже с автографами авторов", — рассказал Буданов.

Книги Кирилла Буданова
Книги Буданова. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

Он добавил, что нация, которая читает книги, всегда побеждает.

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Пост Буданова. Фото: скриншот

Бестселлеры "Книжного Арсенала"

Издательство Старого Льва:

  • "Живые. Понять украинскую литературу", Александр и Павел Михеды;
  • "Свидетельство", Виктория Амелина;
  • "Я вижу, вас интересует тьма", Илларион Павлюк;
  • "Спросите Миечку", Евгения Кузнецова;
  • "Дом для Дома", Виктория Амелина;
  • "Смеховисько", Светлана Ройз;
  • "Книжечка-путешествие. Киев", Ирина Цилык, Ирина Тараненко, Марта Лешак, Мария Воробьева;
  • "Неудобные. Отчаянные. Ублюдки", Ольга Войтенко;
  • "Тайная жизнь чудовищ Марии Примаченко", Марина Макущенко;
  • "501 факт, который надо знать из... истории Украины", Анна и Андрей Шиманские.

Вихола:

  • "Танцы с костями" Андрея Семьянкива (MED GOblin);
  • "История архитектурных стилей, великих и не очень" Екатерины Липы;
  • "Путешествие ученого доктора Леонардо..." Майка Йохансена;
  • "Зов" из цикла "Хроники красных лисиц" Валерии В. Растет;
  • "Эпоха постов и карнавалов. Как жили, пили и любили в средневековье" Стефании Демчук;
  • "Повесть о санаторной зоне", "Сентиментальная история", "Я (Романтика)" Николая Хвылевого;
  • "Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией" Владимира Станчишина;
  • "Надо немножко потерпеть. Медицинские хроники" Анастасии Пристайи;
  • "Фанатка. Биполярная история" Кристины Морозовой;
  • "Жанна батальонерка" Гео Шкурупия.

Vivat:

  • "Охотники за счастьем", Валерий Пузик;
  • "Измарагд княгини Несвицкой", Александр Ирванец;
  • "Я превращаюсь... Дневник оккупации. Избранные стихи", Владимир Вакуленко;
  • "Лучше, чем в фильмах", Линн Пейнтер;
  • "Лазарус" Светлана Тараторина;
  • "Конотопская ведьма" Григорий Квитка-Основьяненко;
  • "Мастер корабля" Юрий Яновский;
  • "Фактор Черчилля" Борис Джонсон;
  • "Архивы КГБ" Эдуард Андрющенко;
  • "Ее война", Евгения Подобная.

Наш формат:

  • "Как это, война? Психологический опыт полномасштабного вторжения", Илья Полуденный, Марк Ливин;
  • "Стихи из бойницы", Максим "Дали" Кривцов;
  • "Эссенциализм. Искусство определять приоритеты", Грег Маккеон;
  • "Амазонки Моссада. Женщины в израильской разведке", Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль;
  • "Стоицизм на каждый день. 366 размышлений о мудрости, стойкости и искусстве жить", Райан Холидей, Стивен Генсильман;
  • "Племя. О возвращении с войны и принадлежности к сообществу", Себастьян Юнгер;
    "Биология поведения. Причины хорошего и плохого в нас", Роберт Сапольски;
  • "Переосмысление забытого ХХ века", Тони Джадт
    "Женщина во мне", Бритни Спирс;
  • "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки", Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль.

Издательство Фабула:

  • "Вилла в Сан-Фурсиско". Ярослав Литвин;
  • "Праздник козла", Марио Варгас Льоса;
  • "Жуткое сияние", Б. Р. Майерс;
  • "Карманная книга эмоционального интеллекта", Джил Хессон;
  • "Как Черчилль спас цивилизацию", Джон Гарт;
    "Стратегии кризисных коммуникаций", Аманда Коулман;
  • "Авангардное искусство в Украине, 1910-1930", Мирослав Шкандрий;
  • "Как взаимодействовать с проблемными людьми", Рой Лиллей;
  • "Пособие биохакера. Апгрейди себя и раскрой свой внутренний потенциал", Яакко Халметоя, Олли Совиярви, Теему Арина;
  • "Покорность", Щепан Твардох.

Meridian Czernowitz:

  • "Песня открытого пути", Артем Чех;
  • "Кто ты такой?", Артем Чех;
  • "Точка ноль", Артем Чех;
  • "Война с тыльной стороны", Андрей Любка;
  • "Коллекция", Юрий Издрик.

Лаборатория:

  • "Поезд прибывает по расписанию" Маричка Паплаускайте;
  • "Оринин. Роман о степенном мужчине" Сашко Столовый;
  • "Там, где заходит солнце" Елена Пшеничная;
  • "За Перекопом есть земля" Анастасия Левкова;
  • "С нами будет жить эласмотерий" Роман Голубовский;
  • "Последняя библиотека" Фрея Сэмпсон;
  • "Смерть в Венеции и другие новеллы" Томас Манн;
  • "Приходи без звонка" Светлана Белоусова;
  • "Код 612" Мишель Бюсси.

#книголав:

  • "Война и новые горизонты", Дмитрий Кулеба;
  • "Убивайте осознанно", Карстен Дюсс;
  • "Выбор", Эдит Эгер;
  • "Запечатлено на костях", Сью Блэк;
  • "Тревожные люди", Фредрик Бакман;
  • "Война за реальность", Дмитрий Кулеба;
  • "Победители", Фредрик Бакман;
  • "Медвежий город", Фредрик Бакман;
  • "Человек по имени Уве", Фредрик Бакман;
  • "Дар", Эдит Эгер.

Напомним, в Киеве провели 12-й по счету "Книжный Арсенал". Посетители могли увидеть книги, которые были спасены после обстрела россиянами харьковской типографии.

Также нынешнее "Лето на ВДНХ" будет читательским. Теплый сезон Экспоцентр начал проведением "Книжной страны" и уже успел анонсировать даты следующего фестиваля — 26-29 сентября. Естественно, именно тема книг теперь стала ключевой для комплекса.

Украина
книги
Кирилл Буданов
украинцы
ГУР

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