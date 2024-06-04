Кирило Буданов показав книги, які читатиме після книжкового фестивалю — перелік

Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Facebook/Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов показав книги, які придбав на "Книжковому Арсеналі". Однак відвідати фестиваль, який завершився 2 червня, він не зміг.

Про це Кирило Буданов повідомив у Facebook.

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Книги Кирила Буданова

Загалом у списку очільника ГУР вісім книжок:

"Чорний ліс" Андрія Кокотюхи, КСД;

"На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря" Антона Савченка;

"Книга Євген Коновалець. Історія нерозкритого вбивства" Олександра Кучерука, Юрія Черченка і Михайла Ковальчука, Віхола;

"Реймське Євангеліє";

"Лицар свободи" Джохара Дудаєва, Zалізний тато;

"Анатомія ненависті. Путін і Україна" Сергія Руденка;

"Ми були солдатами молодими. Я-Дранґ – битва, що змінила війну у В'єтнамі" Гаролда Ґ. Мура та Джозефа Л. Ґелловея, Наш Формат;

"Голодомор. Історія неусвідомленої травми" Віталія Огієнка, Віхола.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Facebook/Кирило Буданов

"Цього року через виконання військових завдань я не зміг відвідати "Арсенал" особисто. Але, на щастя, вдалося отримати кілька чудових книжок, представлених на фестивалі. Деякі ― навіть з автографами авторів", — розповів Буданов.

Книги Буданова. Фото: Facebook/Кирило Буданов

Він додав, що нація, яка читає книги, завжди перемагає.

Допис Буданова. Фото: скриншот

Бестселери "Книжкового Арсеналу"

Видавництво Старого Лева:

"Живі. Зрозуміти українську літературу", Олександр та Павло Михеди;

"Свідчення", Вікторія Амеліна;

"Я бачу, вас цікавить пітьма", Ілларіон Павлюк;

"Спитайте Мієчку", Євгенія Кузнєцова;

"Дім для Дома", Вікторія Амеліна;

"Сміховисько", Світлана Ройз;

"Книжечка-мандрівочка. Київ", Ірина Цілик, Ірина Тараненко, Марта Лешак, Марія Воробйова;

"Незручні. Відчайдушні. Виродки", Ольга Войтенко;

"Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко", Марина Макущенко;

"501 факт, який треба знати з… історії України", Анна та Андрій Шиманські.

Віхола:

"Танці з кістками" Андрія Сем‘янківа (MED GOblin);

"Історія архітектурних стилів, великих і не дуже" Катерини Липи;

"Подорож ученого доктора Леонардо…" Майка Йогансена;

"Поклик" із циклу "Хроніки червоних лисиць" Валерії В. Растет;

"Доба постів і карнавалів. Як жили, пили і кохалися у середньовіччі" Стефанії Демчук;

"Повість про санаторійну зону", "Сентиментальна історія", "Я (Романтика)" Миколи Хвильового;

"Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" Володимира Станчишина;

"Треба трошки потерпіти. Медичні хроніки" Анастасії Пристаї;

"Фанатка. Біполярна історія" Христини Морозової;

"Жанна батальйонерка" Гео Шкурупія.

Vivat:

"Мисливці за щастям", Валерій Пузік;

"Ізмарагд княгині Несвіцької", Олександр Ірванець;

"Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші", Володимир Вакуленко;

"Краще, ніж у фільмах", Лінн Пейнтер;

"Лазарус" Світлана Тараторіна;

"Конотопська відьма" Григорій Квітка-Основ'яненко;

"Майстер корабля" Юрій Яновський;

"Фактор Черчилля" Боріс Джонсон;

"Архіви КГБ" Едуард Андрющенко;

"Її війна", Євгенія Подобна.

Наш Формат:

"Як це, війна? Психологічний досвід повномасштабного вторгнення", Ілля Полудьонний, Марк Лівін;

"Вірші з бійниці", Максим "Далі" Кривцов;

"Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети", Ґреґ Маккеон;

"Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці", Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль;

"Стоїцизм на кожен день. 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити", Раян Голідей, Стівен Генсільман;

"Плем’я. Про повернення з війни і належність до спільноти", Себастьян Юнґер;

"Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас", Роберт Сапольскі;

"Переосмислення забутого ХХ століття", Тоні Джадт

"Жінка в мені", Брітні Спірс;

"Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки", Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль.

Видавництво Фабула:

"Вілла у Сан-Фурсиско," Ярослав Литвин;

"Свято цапа", Маріо Варгас Льоса;

"Моторошне сяйво", Б. Р. Маєрс;

"Кишенькова книжка емоційного інтелекту", Джил Хессон;

"Як Черчилль врятував цивілізацію", Джон Гарт;

"Стратегії кризових комунікацій", Аманда Коулман;

"Авангардне мистецтво в Україні, 1910−1930", Мирослав Шкандрій;

"Як взаємодіяти з проблемними людьми", Рой Ліллей;

"Посібник біохакера. Апґрейдь себе та розкрий свій внутрішній потенціал", Яакко Халметоя, Оллі Совіярві, Теему Аріна;

"Покора", Щепан Твардох.

Meridian Czernowitz:

"Пісня відкритого шляху", Артем Чех;

"Хто ти такий?", Артем Чех;

"Точка нуль", Артем Чех;

"Війна з тильного боку", Андрій Любка;

"Колекція", Юрій Іздрик.

Лабораторія:

"Потяг прибуває за розкладом" Марічка Паплаускайте;

"Оринин. Роман про стелепного чоловіка" Сашко Столовий;

"Там, де заходить сонце" Олена Пшенична;

"За Перекопом є земля" Анастасія Левкова;

"З нами житиме еласмотерій" Роман Голубовський;

"Остання бібліотека" Фрея Семпсон;

"Смерть у Венеції та інші новели" Томас Манн;

"Приходь без дзвінка" Світлана Бєлоусова;

"Код 612" Мішель Бюссі.

#книголав:

"Війна і нові горизонти", Дмитро Кулеба;

"Вбивайте усвідомлено", Карстен Дюсс;

"Вибір", Едіт Еґер;

"Закарбовано на кістках", Сью Блек;

"Тривожні люди", Фредрік Бакман;

"Війна за реальність", Дмитро Кулеба;

"Переможці", Фредрік Бакман;

"Ведмеже місто", Фредрік Бакман;

"Чоловік на ім’я Уве", Фредрік Бакман;

"Дар", Едіт Еґер.

Нагадаємо, у Києві провели 12-й за рахунком "Книжковий Арсенал". Відвідувачі могли на власні очі побачити книги, які були врятовані після обстрілу росіянами харківської друкарні.

Також цьогорічне "Літо на ВДНГ" буде читацьким. Теплий сезон Експоцентр розпочав проведенням "Книжкової країни" й уже встиг анонсувати дати наступного фестивалю — 26–29 вересня. Тож природно, що саме тема книг тепер стала ключовою для комплексу.