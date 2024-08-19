В России заблокировали популярный мессенджер Signal, разведка объяснила причину

Мессенджер Signal в смартфоне. Фото иллюстративное: The Stack

Российские власти блокируют возможности коммуникаций граждан, которые оппозиционно настроены по отношению к режиму. В частности, заблокировано использование зашифрованного мессенджера Signal на территории России.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

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Как говорится в сводке, 9 августа российские СМИ сообщили, что Роскомнадзор заблокировал использование зашифрованного мессенджера Signal в стране. Официальное обоснование состоит в том, что это делается для "предотвращения использования мессенджера в экстремистских или террористических целях".

"Некоторые комментаторы предположили, что запрет направлен на предотвращение распространения информации об операции Украины в Курской области, но это крайне маловероятно", — говорится в сообщении.

Signal используется многими независимыми российскими журналистами и активистами оппозиции для обхода системы электронного мониторинга российского правительства. В первую очередь речь идет о Системах оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) ФСБ.

По данным британской разведки, ограничение Signal, вероятно, направлено на расширение возможностей российских властей по мониторингу и ограничению коммуникаций граждан, враждебно настроенных к нынешней власти.

Что такое Signal

Signal — это программа обмена сообщениями. Все сообщения зашифрованы от устройства к устройству.

Это означает, что только отправитель и получатель могут прочесть сообщение. Код Signal доступен для общественности.