У Росії заблокували популярний месенджер Signal, розвідка пояснила причину

Месенджер Signal у смартфоні. Фото ілюстративне: The Stack

Російська влада блокує можливості комунікацій громадян, які опозиційно налаштовані по відношенню до режиму. Зокрема, було заблоковано використання зашифрованого месенджера Signal на території Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter).

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Як зазначається у зведенні, 9 серпня російські ЗМІ повідомили, що Роскомнадзор заблокував використання зашифрованого месенджера Signal у країні. Офіційне обґрунтування полягає в тому, що це робиться для "запобігання використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".

"Деякі коментатори припустили, що заборона спрямована на запобігання розповсюдженню інформації про операцію України в Курській області, але це вкрай малоймовірно", — йдеться у повідомленні.

Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та активістами опозиції для обходу всеосяжної системи електронного моніторингу російського уряду. Насамперед йдеться про Системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ) ФСБ.

За даними британкою розвідки, обмеження Signal, ймовірно, спрямоване на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій громадян, вороже налаштованих до теперішньої влади.

Що таке Signal

Signal — це програма для обміну повідомленнями. Всі повідомлення зашифровані від пристрою до пристрою.

Це означає, що лише відправник та одержувач можуть прочитати повідомлення. Код Signal доступний громадськості.